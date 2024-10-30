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Hürriyet yazarları Uğur Meleke, Güntekin Onay, Fırat Aydınus ve Mehmet Arslan, Futbol Konseyi'nde haftanın gelişmelerini değerlendirdi.

1- Derbide Okan Buruk’un 4-4-2 tercihini ve takımının topa %39 sahip olarak maçı kazanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Uğur MELEKE: iLK DEVREDE 40 DAKiKA ŞUT ATAMADILAR

BEŞiKTAŞ’ın ilk devredeki oyunu zayıftı, 5 ile 45 arası 40 dakika şut bulamadılar. İkinci devrede oyunun içinde yavaş yavaş büyüdüler, bu gelişimin nedeni de bence büyük ölçüde 67’de Joao Mario’nun çıkıp Rafa’nın orijinal yerine, on numaraya geçmesiydi. Van Bronckhorst bu sezon bu hatayı maalesef defalarca yaptı, Rafa’yı orijinal yerinden her ettiğinde de zaten hayal kırıklığı yaşadılar. Lugano (3-3), Ajax (0-4), G.Antep (1-1) ve G.Saray (1-2) maçlarının ortak özelliği, Rafa’nın kanatta başlatılması.

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Güntekin ONAY: KANATSIZ GiBi OYNADI

Beşiktaş topa sahip oldu. İyi pas yaptı ama savunmanın arkasına geçmekte zorlandı. Galatasaray’ın sert oyunu da bunda etkendi. Ayrıca siyah beyazlılar Rashica’yı aradı ve kanatsız gibi oynadı. Beşiktaş’ta Emirhan bu seviye oyuncusu olduğunu derbide ispat etti. Van Bronckhorst, doğru yolda ancak Salih’e neden hiç süre vermiyor anlamış değilim.

Mehmet ARSLAN: BU FUTBOL G.SARAY’I YENMEYE YETMEZ

Galatasaray’a göre yavaş bir takım Beşiktaş. Takım halinde hareket etmede, rakibin gerisinde kaldılar. Kaybettikleri topları yeniden kazanmak için G.Saray’dan fazla enerji harcadılar. En büyük silahları Rafa’yı da kanada alınca futbol aklından uzaklaştılar. Oynadıkları oyun belki Kasımpaşa maçında galibiyet getirebilir ama G.Saray’ı yenmek için bir üst seviyeye çıkmaları lazım. NOT: Hakem kötü müydü? Evet. G.Saray ağırlıklı kararlar verdi ama Beşiktaş iyi oynamadı.

Fırat AYDINUS: YETERLi ÖNLEM ALAMADI

Beşiktaş, attığı gol dışında pozisyona girmede sorun yaşadı. Rafa ve Gedson beklentilerin altında kaldı. Topa sahip olma üstünlüğü; belki de taktiksel olarak rakibi topa verip, kapılan toplarla ani geçişlerle sonuca gitme düşüncesini ortadan kaldırdı. Rakibin en önemli silahının duran toplar olduğu biliniyorken, buna yeterli önlem alınmaması ve gereksiz fauller Beşiktaş’ın handikapı oldu.

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2- Beşiktaş, derbide topa %61 sahip oldu ama şutta 8-20, rakip ceza alanında topla oynamada 15-27 geri kaldı. Nasıl buldunuz oyunu?

Fırat AYDINUS: BU SEZON SADECE iKi MAÇTA 4-4-2 SiSTEMiYLE OYNADI

Galatasaray Süper Lig’de geride kalan 10 haftada topa sahip olma üstünlüğünü sadece 3 maçta (Kasımpaşa yüzde 50’ye 50, Fenerbahçe yüzde 44’e 56, Beşiktaş yüzde 39’a 61) elde edememiş. Bu 3 karşılaşmanın 2’sinde (Kasımpaşa, Beşiktaş) Okan Buruk’un müsabakaya başlama tercihi 4-4-2 oldu. Başka hiçbir maçta da bu sistemi uygulatmadı. Her tercih (Victor Osimhen-Mauro İcardi) bir vazgeçiş olarak gözüküyor. Ama şu da var; Galatasaray topu rakibe bıraktığı bu 3 müsabakada, 2 galibiyet (Fenerbahçe 3-1, Beşiktaş 2-1) ve son dakikalarda yediği golle 1 beraberlik (Kasımpaşa) elde etti.

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Mehmet ARSLAN: GALATASARAY KOLLANIYOR ELEŞTiRiSi SAHADAKi FUTBOLLA ÖRTÜŞMÜYOR

Topa daha çok sahip olmak değil, topla ne yaptığınız önemli. Oynadığı futbolla Galatasaray şu anda bu ligin çok üzerinde. Dönen toplara sahip olmada ligin lideri. Rakip alanda baskıda ligin lideri. Forvette Victor Osimhen ve Mauro İcardi ile ligin en kıskanılan takımı. Rakibe alan daraltmada ligin en iyisi. Savunmada özellikle Davinson Sanchez ile en dengelisi. Gol beklentisi en yüksek takımı. Kusura bakmayın ama saha içindeki futbolla, Galatasaray kollanıyor eleştirileri örtüşmüyor. Ligin en iyi takımı tartışmasız Galatasaray.

Güntekin ONAY: SKOR ODAKLI, SERT VE FAULLÜ OYUNLA BEŞiKTAŞ’I KALEDEN UZAK TUTTU

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Okan Buruk, 4-4-2 formasyonu ile sahaya çıkarken orta alanın kontrolünü Beşiktaş’a vereceğini biliyordu. İlk golü duran toptan bulduktan sonra da 8-9 kişilik 2 blokla topun arkasında kalıp savunma yaptı. Sertlik ve faullü oyunla da Beşiktaş’ı kaleden uzak tutmayı başardı. Skor odaklı bir Galatasaray vardı derbi maçta ve istediğini aldı. Galatasaray Gabriel Sara sahada olduğu sürece duran toptan çok gol atar.

Uğur MELEKE: DURAN TOPLARI iYi KULLANMALARI DERBiYi KAZANMAYA YETTi

Galatasaray'ın maça 3-5-2 ile çıkmayacağını zaten tahmin ediyordum ama Mertens’siz 4-4-2 de aslında riskli idi. Topa az sahip olmaları ya da Fenerbahçe maçındaki oyunun altında kalmalarının başlıca nedeni bence temel ayarlarının dışına çıkmaları. Akan oyunda belki çizgilerinin altında kaldılar ama duran toplarda yarattılar farkı yine. Bu sezon ligde (penaltılar dışında) Galatasaray’ın duran top golü sayısı 12. Fenerbahçe ile Beşiktaş’ınsa (penaltılar hariç) sadece birer duran top golleri var. Bu fark da yetti derbiyi kazanmalarına.

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3- F.Bahçe, Bodrum’u 2-0’la geçti. Mourinho’nun Tadic-Szymanski’yi yedek başlattığı maçtaki tercihlerini nasıl değerlendirirsiniz?

Uğur MELEKE: KADRO GENiŞLiĞiNDEN FAYDALANMAK DOĞRU BiR HAMLE

Fenerbahçe 22 günde 6 maçlık bir sürecin içinde. Samsun-Manchester United-Bodrum maçlarını atlattılar; önlerinde Trabzonspor, AZ Alkmaar, Sivasspor sınavları var. Bu 6 maçı aynı 11’le oynayamazlardı, Jose Mourinho tabii ki kadro genişliğinden faydalanmalıydı. Bu müsabakada da bunu yaptı; Oğuz Aydın, Cenk Tosun gibi oyuncular da dakika aldılar. Tabii bir de Samsunspor maçındaki o pragmatik stratejinin değiştirilmesi, Fenerbahçe’nin iç sahada büyük takım davranışını 90 dakikaya yayması gerekiyordu. Jose Mourinho’nun 86 dakika boyunca 4-4-2’yi sürdürmesi olumlu kabul edilebilir.

Mehmet ARSLAN: SEZON ORTALARINA DOĞRU MÜKEMMELE YAKIN BiR FENERBAHÇE iZLEYEBiLiRiZ

Bodrum FK, geçen sezon 1. Lig kadrosunda yer alan pek çok futbolcuyu takımda tutarak Süper Lig’de mücadele ediyor. Hal böyle olunca, Fenerbahçe’den daha farklı bir skor bekliyordum. İki önemli santrforu Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri’yi aynı anda sahaya süren Jose Mourinho, takımını öne geçiren golü bulduktan sonra ilk kez forveti eksiltip savunmaya dönmedi. Futbolu görkemli değil ama içimdeki bir his sezon ortalarına doğru daha mükemmele yakın bir Fenerbahçe izleyeceğimizi söylüyor. Açıkçası Mourinho bir sürpriz hazırlıyor gibi geliyor.

Fırat AYDINUS: EN-NESYRi’NiN ARTIK KENDiNi BULMASI iLK 11 SEÇiMiNDE ÖNEMLi ETKEN

Zorlu Manchested United maçından sonra, bu ligde gücü belli olan Bodrum karşısında Dusan Tadic ve Sebastian Szymansky’nin dinlendirilmesi normal. Jose Mourinho’nun müsabakaya Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri ile başlamasında En-Nesryri’nin yavaş yavaş kendini bulmasının önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki Bodrum karşısında yettiği kadar oynayıp, tempoyu yükseltmeye gerek görmeden ve yorulmadan bu iki golcüsünün attığı iki golle Fenerbahçe haftayı üç puanla kapadı.

Güntekin ONAY: FENERBAHÇE’NiN OYUNUNDA BiR RiTiM EKSiKLiĞi VAR

Jose Mourinho’nun daha esnek davranması, Bodrum gibi rakipler karşısında farklı formasyonlar denemesi olumlu. Ancak Fenerbahçe’nin oyununda bir ritm eksikliği var. Akıcılık az, Jose Mourinho bunu zamanla sağlayacak mı? Göreceğiz. Sarı lacivertli takımın en az bir yarım saat süreyle yüksek tempo ve şiddetli prese dayalı bir oyun oynaması şart. Bizim ligimizde Anadolu takımlarına karşı böyle oynanması gerektiğini yabancı teknik direktörler geç algılıyor.

4- Ligde Samsun ve Göztepe rüzgârı var. Göztepe, Trabzonspor’u 10 kişiyle yendi. Nasıl buluyorsunuz Göztepe’nin çıkışını?

Mehmet ARSLAN: iSTANBUL’DAKi GALATASARAY MAÇI SAMSUN iÇiN DÖNÜM NOKTASI OLUR

Gerçekten büyük keyif alıyorum iki takımı izlerken. Gerek Göztepe, gerekse Samsunspor, özellikle Fenerbahçe karşısında sergiledikleri başarılı performanslarla kalitelerini ortaya koydu. Samsunspor önümüzdeki haftalarda önce Antalyaspor sonra da Galatasaray ile oynayacak. İstanbul’daki Galatasaray maçı onlar için kırılma anı olacaktır diye düşünüyorum. Alacakları skor, iddialarınının devamlılığı için kritik önemde. Bir İzmir sevdalısı olarak da Göztepe’nin çıkışı beni de sevindiriyor. Darısı Altay ve Karşıyaka gibi diğer köklü kulüplerimizin başına diyeceğim ama Altay’a sahip çıkan yok ne yazık ki.

Uğur MELEKE: DOĞRU KURUM DAVRANIŞLARI SAYESiNDE BAŞARIYA ULAŞTILAR

Samsunspor ile Göztepe’nin ortak özelliği doğru kurum davranışları. Samsunspor’un hafızası sportif direktörü Fuat Çapa. Doğru iki Alman teknik adam ve özellikle iyi bildiği Belçika’dan getirdiği futbolcularla Samsunspor karakteri yaratıldı. Göztepe’de de son derece iyi işleyen bir kurum kültürü var. 12 milyon Euro’ya kurulan bir takım. Rasmus Ankersen’in diğer ilintili kulübü Southampton’dan ve ortağı olduğu Mali’deki futbol okulundan getirdiği sporcular. İkinci ligden beri çalıştıkları Stanimir Stoilov. Bir kurum başarısı bu.

Güntekin ONAY: GÖZTEPE BU OYUNUYLA iÇ SAHADA KOLAY KOLAY MAÇ KAYBETMEZ

Göztepe, yüksek fizik güç ve tempoyla Trabzonspor karşısında çok haklı bir galibiyet elde etti. Genç ve güçlü oyuncular transfer etmişler ve Stanimir Stoilov gibi pragmatik bir teknik adama sahipler. Göztepe bu oyunuyla iç sahada kolay kolay maç kaybetmez. Samsunspor da Alman teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde disiplinli ve tempolu oyunuyla ligin zirvesini sallıyor. Transfer yasağı nedeniyle geçen sezonki kadrolarına hiç takviye yapamamış olmamalarına rağmen böylesine başarılı bir grafik sergilemeleri gerçekten takdire şayan bir durum.

Fırat AYDINUS: TRABZONSPOR GÜNEŞ GELDiKTEN SONRA iLERi Mi GiTTi, GERi Mi GiTTi, TARTIŞILIR

Trabzonspor’da oyun kötü. Ofans kötü. Defans kötü. 28. dakikadan sonra Göztepe 10 kişi kaldı ama Trabzonspor da tek kişi kaldı. O da Uğurcan’dı. Onun da performansı ve gücü 10 kişiye karşı bir yere kadardı. Trabzonspor Abdullah Avcı gittikten sonra Şenol Güneş ile 7 lig maçı oynadı. Bu süreçte ileri mi gitti, yerinde mi saydı yoksa geriye mi gitti, tartışılır. Diğer yandan Göztepe ve Samsun gerek oyun gerekse taraftar bazında bu lige renk katan takımlarımız kesinlikle.

Murat Fevzi TANIRLI: 10. HAFTADA RADARA TAKILANLAR

· FIFA hakemlerimizin hali.

· Atilla Karaoğlan: Atladığı kart-6.

· Arda Kardeşler: Atladığı kart-6

· 2-1 kazananlar.

· Galatasaray: 20 şut-6 isabet.

· Antalyaspor: 6 şut-3 isabet

· Galatasaray xG: 2.00 - 2 GOL.

· Fenerbahçe xG: 1.58 - 2 GOL.

· Beşiktaş xG: 0.59 - 1 GOL.

· Şut sağanağı.

· Göztepe-Trabzonspor: 33.

· Galatasaray-Beşiktaş: 28, Fenerbahçe-Bodrum: 27.

· Galibiyet siftahı.

· Kayserispor-Sinan Kaloğlu.

· Henüz SIFIR: Adana Demirspor, Hatayspor.

· Avrupa’nın namağlup takımları.

· Manchester City, Juventus, Bayern, Galatasaray.

· PSG, Leipzig, Sporting, PSV.