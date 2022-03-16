Eldivenler 18 yaşındaki Emre Bilgin'in! Yüzme havuzundan Beşiktaş kalesine...

Haberin Devamı

Galatasaray derbisinde Ersin’in cezalı duruma düşmesi, Mert’in de sakat olması nedeniyle Beşiktaş’ta cumartesi Hatay maçında kale 18 yaşındaki Emre Bilgin’e emanet olacak. Böylece kariyerinde ilk kez Süper Lig’de forma giyecek olan Emre, futbola Eylül 2013’te, 9 yaşındayken Bayrampaşa Demirspor’da başladıktan sonra Ekim 2014’te siyah beyazlılara transfer oldu.

Bayrampaşa Demirspor As başkanı Oğuzhan Oygu, Emre ile ilgili şunları söyledi;

"KALEYİ ALIRSA BIRAKMAZ"

“Çok iri bir çocuktu ancak dağınıktı. Fazla kalın olduğunu düşünüp, uzun kaslarını çalıştırmak için kulübümüzün yüzme takımına aldık. O dönem sudan korkuyordu. O korkusunu da yendi, epey yüzme çalıştıktan sonra inceldi. Yeterli seviyeye gelince önünü açmak için erkenden Beşiktaş’a verdik. Kaleyi alırsa asla bırakmaz.”

Haberin Devamı

TARAFTARLAR ERSİN GİBİ EMRE'Yİ DE ALKIŞLAYACAK

Beşiktaş A Takım Kaleci Antrenörü Hakan Çalışkan genç kaleci için “Taraftarlar Ersin gibi Emre Bilgin’i de alkışlayacaklar. Özgüveni mükemmel. Kimsenin gözü arkada kalmasın. Ersin gibi Emre de çok yetenekli ve çalışkan” dedi.

BU SEZON U19'DA HİÇ GOL YEMEDİ

Beşiktaş Altyapı Koordinatörü Mehmet Ekşi ise Emre için “Ersin ile Emre uzun yıllar milli takım ve Beşiktaş kalesini korudu. Geçen yıl 11 maçın 6’sında gol yemedi. Bu sene 3 kez U19 oynadı hiç gol yemedi. Bire birlerde çok iyi refleksleri var. Hatay maçında tekniğini izleyeceğiz” dedi.

"YURT DIŞINDA KALECİ ARAMASINLAR"

Milli Takım antrenörü Şenol Ustaömer genç eldivenlerle ilgili olarak “Kimse yurt dışından kaleci aramasın, milli takım altyapısı olarak Türk gençlerini çok iyi yetiştiriyoruz” değerlendirmesinde bulundu.