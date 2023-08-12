Efkan Bekiroğlu: Francesco Farioli beni Nice'e transfer etmek istedi | Milli Takım'da oynama gururunu yaşamak istiyorum

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2020 yılının yaz transfer döneminde 1860 Münih takımından Alanyaspor’a transfer olarak Süper Lig kariyerine başlayan Efkan Bekiroğlu, Akdeniz temsilcisinde 3 sene forma giydi. Alanyaspor formasıyla toplam 89 maça çıkan başarılı orta saha, 9 gol 8 asistlik performansıyla takımına katkı sağladı. Özellikle ceza sahası dışından attığı şut ve frikikleriyle dikkat çeken Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde Ankaragücü’yle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezonda başkent ekibinde 10 numaralı formayı giyecek olan Efkan Bekiroğlu, hedeflerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

“SÜPER LİG’İ KALİTE OLARAK HAFİFE ALMAMAK LAZIM”

SORU-1: SC Fürstenfeldbruck altyapısında yetişip Augsburg, 1860 Münhen gibi takımlarda forma giydin. Süper Lig ile Avrupa futbolunu kıyaslayacak olursan neler söylemek istersin?

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Bundesliga’da oyun Süper Lig’e göre daha hızlı ve fiziksel ama bence Türkiye bu anlamda bayağı mesafe katetti. Artık lige yavaş yavaş da olsa farklı farklı oyuncular geliyor. Süper Lig’i kalite olarak hafife almamak lazım. Gittikçe Avrupa’ya yaklaşıyoruz. Bence çok mücadeleci bir lig. Bu ligin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. İnşallah Süper Lig’i Avrupa’ya daha da yakınlaştırırız.

“TOLUNAY KAFKAS BANA ÇOK GÜVEN VERİYOR. MOTİVE OLMUŞ DURUMDAYIM”

SORU-2: Yeni sezonda Ankaragücü forması giyeceksin. Hem Tolunay Kafkas’ın takım yönetiminden hem de yeni sezondaki hedeflerinden bahseder misin?

Burası benim için yeni bir rekabet ortamı. Çok heyecanlıyım ve motive olmuş durumdayım. Geçen sezonun sonuna doğru ufak bir sakatlık yaşamıştım. Bu dönemi iyi geçirdiğime inanıyorum. Alışmak için biraz zamana ihtiyacım var. Yeni bir takım ve yeni bir düzen olduğu için her şey farklı burada. Tolunay Kafkas hocam bana çok güven veriyor. Takımın önemli bir parçası olduğumu hep hissettiriyor. Yeni takımım ve arkadaşlarımla iyi bir sezon geçireceğime olan inancım tam. En kısa zamanda yüzde yüz performans yakalayıp milli takımda Ankaragücü’nü temsil etmek istiyorum.

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“GERÇEKTEN ÇOK KALİTELİ BİR TAKIMIMIZ VE ANTRENÖRÜMÜZ VAR”

SORU-3: Takımınızda Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Riad Bajic, Ali Sowe gibi Süper Lig’de daha önce başarılar elde etmiş isimler var. Kadro potansiyeli anlamında takımınızı değerlendirir misiniz?

Ali Sowe ve Tolga Ciğerci, Ankaragücü’nün sevilen ve başarılı performans sergileyen isimleri. Kaliteleri zaten ortada, hiç tartışmaya gerek yok. Bajic’de benim gibi takıma yeni katıldı. Onunla da defalarca karşı karşıya oynadık. Geçen sezon zaten attığı goller ortada. Gerçekten çok kaliteli bir takımımız ve antrenörümüz var. İnşallah bu sezon bunu ilk maçlarda taraftarımıza da gösterebiliriz.

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“FARİOLİ, BENİ NİCE’E TRANSFER ETMEK İSTEDİ. ANKARAGÜCÜ, ÇOK ÇABUK VE KARARLI DAVRANDI”

SORU-4: Alanyaspor’da beraber görev yaptığınız, Fransız ekibi Nice'in yeni hocası olan Francesco Farioli’nin seni Nice’e transfer etmek istediğine dair haberler vardı. Nice iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ankaragücü’ne gelmeden önce Farioli ile transfer hakkında bir görüşmeniz oldu mu?

Francesco Farioli ile Alanyaspor’da çok güzel günlerimiz geçti. Onun çok iyi bir antrenör olduğunu düşünüyorum. Farioli’nin beni Nice’a transfer etmek istediği doğruydu. Kendisiyle birkaç kez görüştüm. Hep görüşüyoruz. Başkanımız Faruk Koca ve hocamız, bu dönemde gerçekten çok çabuk ve kararlı davrandılar. Bende Ankaragücü’nü tercih ettim. Farioli’ye buradan gönülden başarılar diliyorum, inşallah o da orada başarılı olur.

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“TAKIMINI NE OLURSA OLSUN DESTEKLEYEN VE SEVEN BİR TARAFTAR GRUBU VAR”

SORU-5: Alanyaspor forması giydiğin dönem Ankaragücü deplasmanında birçok kez maça çıkmıştın. Ankaragücü taraftarının takımına verdiği destek ve motivasyon hakkında neler söylemek istersin?

Ankaragücü taraftarı, karşı karşıya oynadığımız maçlarda beni hep etkilemiştir zaten. Takımını ne olursa olsun destekleyen ve seven bir taraftar grubu var. Geçen sene oynadığımız maçtan sonra zaten belirttiğim gibi gerçekten inanılmazlardı. Alanya deplasmanına o kadar çok kişiyle gelmek açıkçası beni şaşırtmıştı. Bu yılda inşallah hep beraber güzel anılar oluştururuz.

“ÖZELLİKLE FRİKİKLER BAŞTA OLMAK ÜZERE DURAN TOPLARA ÇOK ÇALIŞIRIM”

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SORU-6: Alanyaspor’da 89 maçta 9 gol 8 asistlik performansın vardı. Özellikle frikikten attığın goller çok konuşuldu. Frikiklerin için özel olarak bir çalışma yapıyor musun?

Futbol oynamaktan çok zevk alan bir oyuncuyum. Özellikle teknik açıdan oyuna bir şeyler katmayı severim. Özellikle frikikler başta olmak üzere duran toplara çok çalışırım. Umarım bu sene taraftara da bunu gösteririm ve hep beraber hedeflerimize ulaşırız.

SORU-7: Türk ve Dünya futbolundan seninle aynı pozisyonda oynayan, örnek aldığın oyuncular var mı?

Beğendiğim oyuncular var ancak öyle örnek aldığım bir oyuncu açıkçası yok. Ben her zaman kendi potansiyelimin üzerine çıkmaya çalışıyorum.

“UMARIM BU SENE MİLLİ TAKIM GURUR VE MUTLULUĞUNU YAŞARIM”

SORU-8: Henüz 27 yaşındasın. Ülkemizde bir dönem 30 yaş ve üzerinde olan futbolcuların bile milli takıma seçildiğini gördük. A Milli Takım formasıyla ilgili hedeflerinden bahseder misin?

Ben Almanya doğumlu bir Türküm. Milli takımla ülkemin bayrağını temsil etme düşüncesi bile beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Umarım bu sene bu gurur ve mutluluğu yaşarım. Ankaragücü formasıyla bu gururu yaşamak beni daha fazla mutlu edecektir. Ankaragücü ile çok büyük hedeflerimiz var. O hedeflere ne kadar yaklaşabilirsek o kadar iyi performans vermiş olacağım. Belki de milli takımdan davet alırım.