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Efeler Ligi'nde şampiyon Halkbank!

Güncelleme Tarihi:

#Efeler Ligi#Halkbank#Fenerbahçe
Efeler Liginde şampiyon Halkbank
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 20:17

AXA Sigorta Efeler Ligi final serisi 3. maçında Fenerbahçe Parolapara'yı 3-0 mağlup eden Halkbank, seriyi 3-0 kazandı ve şampiyon oldu.

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AXA Sigorta Efeler Ligi final serisi üçüncü maçında Halkbank ile Fenerbahçe Parolapara karşı karşıya geldi. Serinin ilk iki maçını 3-1'lik skorlarla kazanan ve üçüncü maça 2-0'lık üstünlükle gelen Halkbank, üçüncü maçı 3-0 galip tamamladı ve seride durumu 3-0'a getirerek şampiyon oldu.

Fenerbahçe Parolapara, sezonu ikinci sırada tamamladı.

Bu sonucun ardından Halkbank ve Fenerbahçe, önümüzdeki sezon Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi’nde temsil etme hakkı kazandı.

Salon: Ankara TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, İlknur Çakar
Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Ma'a, Ngapeth, Mert Matic, Nimir, Mirza Lagumdzija (Volkan Döne, İzzet Ünver)
Fenerbahçe: Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Hasan Sıkar, Penchev, Caner Dengin, Caner Peksen, Ali Deniz Yılmaz)
Setler: 25-19, 25-18, 25-19
Süre: 69 dakika (25, 22, 22)

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#Efeler Ligi#Halkbank#Fenerbahçe

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