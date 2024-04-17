Efeler Ligi'nde şampiyon Halkbank!

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AXA Sigorta Efeler Ligi final serisi üçüncü maçında Halkbank ile Fenerbahçe Parolapara karşı karşıya geldi. Serinin ilk iki maçını 3-1'lik skorlarla kazanan ve üçüncü maça 2-0'lık üstünlükle gelen Halkbank, üçüncü maçı 3-0 galip tamamladı ve seride durumu 3-0'a getirerek şampiyon oldu.

Fenerbahçe Parolapara, sezonu ikinci sırada tamamladı.

Bu sonucun ardından Halkbank ve Fenerbahçe, önümüzdeki sezon Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi’nde temsil etme hakkı kazandı.



Salon: Ankara TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, İlknur Çakar

Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Ma'a, Ngapeth, Mert Matic, Nimir, Mirza Lagumdzija (Volkan Döne, İzzet Ünver)

Fenerbahçe: Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Hasan Sıkar, Penchev, Caner Dengin, Caner Peksen, Ali Deniz Yılmaz)

Setler: 25-19, 25-18, 25-19

Süre: 69 dakika (25, 22, 22)