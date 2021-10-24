Efecan Karaca, Fenerbahçe maçı sonrası açıkladı! 'Emre Akbaba'ya söylemiştim'

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Alanyaspor'un kanat oyuncusu Efecan Karaca, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Efecan, "Hocamızın gelmesiyle daha da takım olduk, bunu da sahaya yansıtıyoruz. Hocamızın isteklerini harfiyen yerine getirdik. İlk 45 dakika kendimiz gibi oynamadık ama 2. yarıda hocamızın konuşması ve birbirimizi motive etmemizle daha öz güvenli bir Alanyaspor vardı." dedi.

'HEDİYE ALACAĞIM' DEDİ

Efecan Karaca sözlerini, "Sabah Emre Akbaba'ya, 'Sana boş kaleye gol attıracağım' dedim. O da 'Attırırsan sana hediye alacağım' dedi." ifadeleriyle tamamladı.

Emre Akbaba ise "Efecan'a teşekkürler, bana çok güzel gol attırdı. Müthiş bıraktı, bana dokunmak kaldı. Hediyesini alacağım" şeklinde konuştu.