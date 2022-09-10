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Eden Hazard, Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirdi

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#Fenerbahçe#Eden Hazard#Transfer
Eden Hazard, Fenerbahçenin teklifini geri çevirdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2022 19:21

Fenerbahçe'nin Real Madrid'deki durumu sık sık tartışma konusu olan Eden Hazard'ı kadrosuna katmak için teklifte bulunduğu ancak Belçikalı yıldızın bu teklifi geri çevirdiği ileri sürüldü.

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Süper Lig 'de transfer dönemi geride kalırken takımlar kadrolarını yeni isimlerle güçlendirdiler. İspanyol basını ise Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya attı.

Fanatik'in İspanyol basınından aktardığı habere göre, geride bıraktığımız transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe, Real Madrid'deki durumu sık sık tartışma konusu olan Belçikalı yıldız Eden Hazard'ın kadrosuna katmak için teklifte bulundu.

HAZARD GERİ ÇEVİRDİ

İddialara göre Fenerbahçe 3 milyon Euro ödemeye ve yıldız futbolcunun transferini tamamlamaya hazırdı ancak Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin güvenini kazandığına inanan Hazard, sarı-lacivertli ekibin teklifini geri çevirdi.

115 MİLYON EURO ÖDENDİ

2019 yılında Chelsea'den 115 milyon Euro'luk dev bir bonservis bedeli ile transfer edilen Hazard, eflatun-beyazlılarda beklentilerin altında kalmış ve sık sık sakatlık problemleri ile de boğuşmuştu.

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31 yaşındaki futbolcu Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Celtic ile oynadığı mücadeleyi 1 gol ve 1 asist ile tamamlamıştı. Hazard geçtiğimiz sezon ise 23 maçta forma giyerken 1 gol ve 2 asist kaydetti.

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#Fenerbahçe#Eden Hazard#Transfer

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