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Eda Erdem Dündar'ın heykeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde dikilecek

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#Fenerbahçe#Eda Erdem Dündar#8 Mart
Eda Erdem Dündarın heykeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde dikilecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 14:23

Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem'in heykelinin açılışı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılacak.

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Türk voleybolunun önemli isimlerinden, kariyerinde birçok başarıya imza atan Eda Erdem Dündar'ın heykelinin çalışmalarında sona gelindi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, heykelin Ülker Stadyumu'nun protokol girişi önünde yer alan bölüme dikileceği ifade edildi.

Açılış 8 Mart Cuma günü saat 11.00'de yapılacak.

Sarı-laciverti kulüpten yapılan açıklamada, "Kadıköy’ün en güzel yerinde, Fenerbahçe’sinin kalbinde, ‘Kahraman Türk Kadını’nın öncüsü olarak ışık saçacak, geleceğe umut aşılayacak. Türk sporunun simge ismi kaptan Eda Erdem Dündar’ın, kariyerine nakşettiği her bir başarının nice gençlere örnek olmasını temenni ederiz" denildi.

Eda Erdem Dündarın heykeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde dikilecek

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#Fenerbahçe#Eda Erdem Dündar#8 Mart

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