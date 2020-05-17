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Voleybol
AA
Haber Giriş: 17.05.2020 - 18:40,Son Güncelleme:

Eczacıbaşı VitrA, Fatma Yıldırım'ı kadrosuna kattı

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Eczacıbaşı VitrA, Fatma Yıldırım'ı kadrosuna kattı
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Yeni sezon kadro planlamasına başlayan Eczacıbaşı VitrA, Fatma Yıldırım'ı renklerine bağladı.

Takım Menajeri Nalan Ural yaptığı açıklamada, "Altyapımızdan yetişmiş, tecrübeli milli smaçörümüz Fatma'yla anlaştık. Kendisinin, deneyim ve yetenekleriyle bize önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

15 yaşında Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne transfer olan 1990 doğumlu oyuncu, Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe Opet'te forma giydi.

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