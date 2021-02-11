MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriEczacıbaşı VitrA, Dörtlü Final oynamaya hak kazandı
GeriVoleybol Eczacıbaşı VitrA, Dörtlü Final oynamaya hak kazandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Voleybol
AA
Haber Giriş: 11.02.2021 - 22:32 | Son Güncelleme:

Eczacıbaşı VitrA, Dörtlü Final oynamaya hak kazandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eczacıbaşı VitrA, Dörtlü Final oynamaya hak kazandı
Abone Olgoogle-news

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Eczacıbaşı VitrA, Türk Hava Yolları'nı 3-2 yendi.

Bu sonuçla Eczacıbaşı VitrA, kupada Dörtlü Final oynamaya hak kazandı.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Topal

Eczacıbaşı VitrA: Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Elif Şahin (Simge Şebnem Aköz, Saliha Şahin, Fatma Yıldırım, Mirkovic, Yasemin Güveli)

Türk Hava Yolları: Carlini, Lynn, Büşra Şahin, Ebrar Karakurt, Santana, Aslı Kalaç (Merve Dalbeler, Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Ada Germen, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Polen Ünver, Özge Nur Çetiner)

Setler: 23-25, 25-18, 25-15, 23-25, 16-14

Süre: 138 dakika (31, 27, 26, 32, 22)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle