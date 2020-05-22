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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.05.2020 - 10:28,Son Güncelleme:

Dynamo Dresden'de koronavirüs kabusu sürüyor! 2 yeni vaka daha...

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Dynamo Dresden'de koronavirüs kabusu sürüyor! 2 yeni vaka daha...
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Almanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Dynamo Dresden'de iki kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 9 Mayıs'ta iki futbolcuya yeni tip koronavirüs teşhisi konmasının ardından 14 günlük karantinaya alınan takım ve teknik ekibe yeni bir test yapıldığı, birer oyuncu ve teknik ekip üyesinde daha virüs tespit edildiği belirtildi.

Almanya temsilcisinde önceden karantinaya alınan takım ve teknik ekip antrenmanlara yarın başlayacak.

Koronavirüs teşhisi konan kişiler ise 14 günlük yeni bir karantina dönemine girecek.

Almanya 2. Futbol Ligi, geçen hafta başlamasına rağmen karantinada olduğu için ilk maçına çıkamayan Dynamo Dresden, aynı gerekçeyle bu haftayı da boş geçecek.

Alman ekibinin, ilk maçına 31 Mayıs'ta Stuttgart karşısında çıkması bekleniyor.

 

Dynamo Dresdende koronavirüs kabusu sürüyor 2 yeni vaka daha...

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