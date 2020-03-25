Duyarlı davrandı ‘erken tanı’ kondu

Beşiktaş maçı öncesinde ve sonrasında endişelerini dile getirdiğinde eleştirildi ancak ne kadar haklı olduğu bir hafta sonra ortaya çıktı. Türkiye’de takımına koronavirüs testi yaptıran ilk teknik adam oldu. Testinin pozitif çıkması büyük üzüntü yaratsa da hassasiyeti sayesinde erken tanı konan Fatih Terim herkese örnek oldu.

Koronavirüs salgınının Türkiye’ye sıçradığının ortaya çıkmasının ardından futbol dünyasında bu konuda en duyarlı davranan isim Fatih Terim’di. Türkiye’de takımına koronavirüs testi yaptıran ilk teknik adam da oldu. Önceki gün açıklanan test sonuçları Terim’in ne kadar haklı olduğunu gösterdi. İmparator’un sonucu pozitifti. Neyse ki, ‘tanı’ erken konmuştu. Bu da Terim’in hassasiyetinin bir sonucuydu. Şimdi gelelim, Fatih Terim’in koronavirüs konusundaki endişelerini dile getirdiği 15 Mart Pazar gününden itibaren yaşananlara...

15 MART PAZAR

Fatih Terim, Türk Telekom Stadı’nda seyircisiz yapılan Beşiktaş maçından sonra düzenlediği basın toplantısında, derbinin

oynatılmasına tepki gösterip, “Bu statta şu anda bin 200 kişi var. Benim, çocuklarımın canı neden önemli değil?” diye sitem etti.

16 MART PAZARTESi

Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay’la bir saat süren toplantı yaptı. Türk Telekom Stadı’ndaki toplantıda koronavirüse karşı alınacak tedbirler konuşuldu.

17 MART SALI

Beşiktaş derbisinden sonra tüm takıma 2 gün izin veren Terim, koronavirüs tehlikesi nedeniyle evinden hiç çıkmadı. Eşi Fulya Terim de, kızı Merve Terim Çetin’in yanında Amerika’daydı.

18 MART ÇARŞAMBA

Antrenman için Florya Metin Oktay Tesisleri’ne gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Bakanlar ile yaptığı toplantıda liglerin ertelenme kararının çıkacağı ihtimalini göz önüne alarak idmanı iptal etti.

19 MART PERŞEMBE

Sabah Florya’ya geldi. Saat 13.00’e konulan idman öncesi kulüp doktorlarıyla birlikte futbolculara koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirme yaptı. Ardından antrenmanı iptal etti ve tüm takıma test yaptırdı. Daha sonra da futbolcuları evlerine gönderip, dışarı çıkmamalarını istedi. Kendisi de Tarabya’daki evine gitti.

CUMA-CUMARTESi-PAZAR

Evinden hiç çıkmadı. Futbolcuları ve yardımcıları ile konuşup, çalışma programlarına uyup uymadıklarını kontrol etti, gerekli bilgileri aldı.

23 MART PAZARTESi

Koronavirüs testi sonuçları kulübe iletildi. Sadece hafif öksürükten şikayeti olan Terim, test sonucu pozitif çıkınca hastaneye gitti.

iŞTE FATiH TERiM’iN COVID-19 RAPORU

· ATEŞ: 36.5 (YOK)

· MORAL DURUMU: iYi

· ÖKSÜRÜK: HAFiF DERECEDE

· KRONiK RAHATSIZLIĞI: YOK

· SiGARA: KULLANMIYOR