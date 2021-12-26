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Dusko Tosic, Miralem Pjanic'in Beşiktaş'a transferinin detaylarını anlattı! "Birkaç dakikada bitti"

#Miralem Pjanic#Beşiktaş#Dusko Tosic
Dusko Tosic, Miralem Pjanicin Beşiktaşa transferinin detaylarını anlattı Birkaç dakikada bitti

Beşiktaş'ta 3 yıl forma giyen Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic, sezon başında siyah-beyazlıların büyük bir sürprizle kadrosuna kattığı Miralem Pjanic transferinin detaylarını anlattı.

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Türkiye'de Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Beşiktaş formaları giyen Sırp savunmacı Dusko Tosic, Miralem Pjanic'in siyah-beyazlılara transferiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Sırbistan'daki Kurir Gazetesi'ne konuşan 36 yaşındaki futbolcu, futbolu Beşiktaş ya da Kızılyıldız'da bırakmak istediğini ancak teklif almadığını söylerken Pjanic transferinin kısa sürede resmileştiğini söyledi.

Aldığı tekliflerden bahseden Tosic, "Kariyerimi resmen bitirmeden takım elbise giydim. Bu yaz sezonunda birkaç teklif aldım ama Beşiktaş'ı bekliyordum. Kariyerimi Beşiktaş veya Kızılyıldız'da bitirmek istiyordum" dedi.

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"PJANIC'İ BİRKAÇ DAKİKADA BİTİRDİK"

Pjanic'in Beşiktaş'a transferini anlatan 36 yaşındaki Tosic, "İstanbul'da Sergen Yalçın ile oturuyorduk. Yabancı kontenjanı doluydu o zaman. Bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı olduğunu söyledi. Pjanic'i hatırladım hemen. Menajeri ile temasa geçtim ve birkaç dakikada transferi bitirdik. Sergen Yalçın, Barcelona'da oynayan bir futbolcuyu aldığına inanamamıştı" ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN: PJANIC'İ BEN GETİRDİM

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Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Bosnalı oyuncunun transferinin kendisinin istediğini söylemişti.

Pjanic ile FaceTime'da görüştüğünü söyleyen Yalçın, "Pjanic'in benle alakası yoksa, oyuncuyu kim almış? Oyuncuyu bulan benim, FaceTime'da konuşan benim, getiren benim, bana rağmen mi alınmış? Öğlen FaceTime'da konuştuk. Rachid Ghezzal'ın menajerleri aradı ve söylediler. 'Şaka yapıyorsunuz' dedim. Pjanic'e ilk olarak 'Bize gelmek istiyor musun?' dedim. İnanılmaz bir elektrik aldım ve 'İstiyorum' dedi. Çok mutluydu, gelmek istediğini söyleyince, ben de 'Gel' dedim." diye konuşmuştu.

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#Miralem Pjanic#Beşiktaş#Dusko Tosic

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