Fikret Orman’a ibra ve ihraç şoku! İşte KPMG raporunda yer alan kayıplar ve detayları

Haberin Devamı

Beşiktaş’ta dün Akatlar Spor Salonu’nda gerçekleşen 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu’nda iki dönemi de ibra edilmeyen eski başkan Fikret Orman’ın kulüpten kesin ihracı için verilen önerge oy çokluğu ile kabul edildi. 121 üyenin imzaladığı ve Divan Başkanlık Kurulu’na verilen önergede “Yetkisiz şekilde 510 milyon TL bütçe aşımı yapması”, “Bir genel kurul üyesinin darp edilmesi”, “Sahte evrakla kulübe sporcu kıdemiyle üye yapılması”, “30’dan fazla taraftarın evinden gözaltına alınması” ve “Kulübün borç yükünün altında kalması” iddialarıyla Fikret Orman’ın ihraç edilmesi talep edildi. Genel kurulda yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla önerge kabul edildi. Dilek ve temenniler kısmına alınan önerge, kesin ihraç talebiyle yönetim kurulu tarafından disiplin kuruluna sevk edilmesi için kabul edildi.

ÇEBi iBRA EDiLDi

Haberin Devamı

Konuşmalar sonrası Orman başkanlığında 01.01.201912.05.2019 döneminde görev yapan yönetim idari ve mali yönden ibraya sunuldu. Orman’ın bu dönemi idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edilmedi. Eski başkanın 12.05.2019-20.10.2019 dönemi de idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edilmedi.

Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki 20.10.2019-31.12.2019 döneminde görev yapan yönetim ise oy çokluğuyla idari ve mali yönden ibra edildi.

ESKi BAŞKANA SUÇLAMALAR

KPMG raporunu okuyan Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar Fikret Orman dönemiyle ilgili çarpıcı konulara vurgu yaptı.

Bedava biletten kayıp 5,7 milyon Euro. Alınmayan daireler, tahsil edilemeyen kiraların bedeli 3 milyon Euro. Sözleşme imzalanıp ortada olmayan hentbolcü de kayıp ultrason cihazı da raporda var. ·

Beşiktaş’ta son 10 yılı kapsayan 700 sayfalık KPMG raporunun detayları dün yapılan Mali Genel Kurul’da üyelerle paylaşılırken bu süreçteki yaklaşık 102 milyon Euro’luk kaybın açıklanmasının ardından eski başkan Fikret Orman’a birçok suçlama yöneltildi.

URGANCILAR ŞOKE ETTi

Toplantıda rapor ile değerlendirmede bulunan Beşiktaş Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı mesut urgancılar geçmiş yönetimin dönemiyle ilgili olarak çarpıcı konulara vurgu yaptı.

BJK TV’DE UYDUSUZ YAYININ MALiYETi 468 BiN EURO

Haberin Devamı

BJK TV’ye uydu yayını için bir firmadan lisans kiralaması yapıldığı belirlenmiştir. Yapılan incelemeler sonrası BJK TV’nin uydudan hiçbir zaman yayın yapmadığı bilgisi alınmıştır. Bu sözleşmenin kulübe maliyeti 468 bin 299 Euro’dur.

1,5 GÜNLÜK ÇiN TURU iÇiN ÖDENEN: 763 BiN EURO

Çin’de 9 gün sürecek bir kamp organizasyonu planlandığı ve Çin’e ulaştıktan 1,5 gün sonra Türkiye’ye dönüş yapıldığı anlaşılmaktadır. Kulübün toplam kaybı 763 bin 721 Euro’dur.

YÖNETiCi FAALiYETi

1- Futbol faaliyetlerinde tespit edilen aksaklıklar ve istisnai durumlar. 52.574.009 EURO

Haberin Devamı

2- Satın alma ve gider işlemleri ile ticari ilişkilerde tespit edilen aksaklıklar ve istisnai durumlar. 20.018.93 EURO 6

3- İnşaat operasyonlarında tespit edilen aksaklıklar ve istisnai durumlar. 11.789.9 EURO 77

4- Bilet ve loca faaliyetlerinde tespit edilen aksaklıklar ve istisnai durumlar. 8.437.79 EURO 1

5- Gayrımenkul yatırımları ve gayrımenkul yönetim operasyonlarında tespit edilen aksaklıklar ve istisnai durumlar. 5.542.244 EURO

6- Basketbol ve amatör şube faaliyetlerinde tespit edilen aksaklıklar ve istisnai durumlar. 2.400.869 EURO

Haberin Devamı

7- Kartal Yuvası faaliyetlerinde tespit edilen aksaklıklar ve istisnai durumlar. 1.177.753 EURO

8- Yönetici ve personel cari hesapları ile ilişkili işlemlerde tespit edilen aksaklıklar ve istisnai durumlar. 258.855 EURO

FUTBOLDA EKSTRA YÜK 46 MiLYON EURO

· Futbolcu, teknik adam, temsilci ve ilişkili işlemlerde tespit edilen istisnai durumlar sebebiyle ortaya çıkan ilave yükümlülükler. 46.008.141 EURO

· Feragat edilen yetiştirme tazminatları. 2.857.490 EURO

· UEFA ve TFF tarafından kulübe kesilen cezalar. 1.647.827 EURO

Haberin Devamı

· Bir Futbolcunun sözleşmesinde taahhüt edilen imza parasının kendisine ödenmemiş olması. 1.000.000 EURO

· Bir Futbolcu ile imzalanan protokoldeki ödeme vadelerine uyulmaması. 684.183 EURO

· Bir Spor kulübüne yapılan yatırım sebebiyle katlanılan ilave maliyetler. 326.605 EURO

· Futbolculara sözleşmelerinde taahhüt edilenden daha fazla sayıda uçak bileti sağlanması. 20.266 EURO

· Futbol takımı kullanımındaki ultrason cihazının kaybolması. 29.497 EURO

ESKi YÖNETiCiLER 112 BiN EURO ÖDEMEDi

· Eski yöneticilerden tahsil edilemeyen alacaklar. 112.652

· Personelden tahsil edilemeyen alacak bakiyeleri. 92.802

· Yöneticilerin kulübe borçlu olduğu durumlar. 53.401

1 MiLYON EURO iADE ORTADA YOK

· 2017 yılında bir futbolcuya, kulübe iade edilmek üzere 1 milyon Euro imza parası verilmiş. Bu 4 adet çekin farklı kişi ve firmalar tarafından tahsil edildiği görülmüştür

STATTA FAZLA MALiYET 34 MiLYON EURO

KPMG’ye göre stadın koltuk maliyeti 2 bin 400 Euro olması gerekirken 3 bin 200 Euro’ya çıktığını tespit edildi. Yine KPMG raporuna göre stat 34 milyon Euro daha yüksek tutara mâl edildi.