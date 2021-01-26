Dusko Tosic, Kasımpaşa ile anlaştı! Süper Lig'e geri döndü

Yayıncı kuruluşun haberine göre; bir dönem Beşiktaş forması da giyen Dusko Tosic, Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı.

İstanbul ekibi, Guangzhou'dan ayrılan 35 yaşındaki Sırp savunmacı Tosic'le sezon sonuna kadar anlaştı.

2015 yılında Beşiktaş'ın bedelsiz olarak Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Tosic, 2018 yılında 4.5 milyon euro karşılığında Çin ekibi Guangzhou R&F'e transfer olmuştu.