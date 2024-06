Dusan Tadic'ten Jose Mourinho'ya büyük övgü

Haberin Devamı

Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda İngiltere'ye 1-0 mağlup olan Sırbistan'da Kaptan Dusan Tadic açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından TRT Spor'a konuşan Dusan Tadic, Jose Mourinho'nun gelmesiyle daha iyi bir takım olacaklarını söyledi.

Jose Mourinho'nun en iyi teknik direktörlerden biri olduğunu kaydeden Tadic, "Fazla alan verdiler, kazanabilirdik. Bir sonraki maça bakacağız. Bizim için şu an en önemli maç Slovenya. Kazanmamız lazım. Kendimi hep hazırlıyorum, her şeyimi vermeye çalışıyorum. Futbol bunu istiyor. Her zaman fit olmalısınız. Jose Mourinho ile ilgili ne söylenebilir ki? Futbol dünyasının en iyi teknik direktörlerinden biri. Çok çok iyi bir takım olacağız. Hoş geldin diyorum Mourinho'ya." dedi.