Christian Eriksen'in inanılmaz hikayesi! 2021'de ölümden döndü, 2024'te yeniden doğdu

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) tarihi anlara sahne olmaya devam ediyor.

2021 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) kalp krizi geçiren Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, çok riskli uyarılarına rağmen futbol yaşamını sürdürerek Euro 2024'e kadar geldi.

UYARILARA RAĞMEN FUTBOLU BIRAKMADI

2021'deki Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki Finlandiya maçında kalp krizi geçiren Danimarkalı Christian Eriksen, Inter'den ayrıldı ve doktorlarının uyarılarına rağmen futbola devam ederek önce Brentford daha sonra ise Manchester United'a transfer oldu.

KÖTÜ ANILARI UNUTTURDU

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Danimarka Milli Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (Euro 2024) Slovenya maçına ilk 11'de başlayan Eriksen, takımını öne geçiren golü kaydederek adeta geçmişin kötü anılarını sildi.

DUYGUSAL ANLAR

Slovenya'ya attığı golün ardından büyük sevinç yaşayan Christian Eriksen, mutluluğunu Danimarkalı vatandaşlarıyla paylaşırken duygusal anlar yaşandı.

İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör tedavisiyle ölümden dönen Christian Eriksen, Slovenya filelerine gönderdiği golle Danimarkalı futbolseverler başta olmak üzere tüm futbolseverleri sevince boğdu.

"KÖTÜ BAŞLADI, İYİ BİTTİ"

Koronavirüs salgını nedeniyle Haziran 2021'de düzenlenen EURO 2020'deki ilk karşılaşmada kalp krizi geçiren Eriksen'e yaşadığı talihsiz olay sorulurken "Bence bunlar harika anılar. Tabii ki EURO 2020 çok olumsuz ve çok kötümser başladı. Ancak sonra her şey daha iyimser bir hal aldı. Yarı final oynayarak önemli bir başarı sergiledik. Yaşadığım olaydan bu yana çok yıl geçti. Artık sadece Avrupa Şampiyonası'na odaklanıyoruz." diye konuşmuştu.

"HER ZAMAN KÖTÜ HİSSETTİRİR"

Slovenya karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, öne geçip puan kaybetmenin kötü olduğunu söyleyen Eriksen, "Çok üzgünüm. Öne geçip puan kaybetmek her zaman çok kötü hissettirir. 1 puan aldık ve turnuvaya böyle başladık. Gelişmeye devam etmeliyiz." dedi.