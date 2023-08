Dusan Tadic: Fenerbahçe'ye gelme sebebim...

Haberin Devamı

Fenerbahçeli futbolcular, 5-1 kazanılan Twente maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Dusan Tadic: Kolay bir maç olmadı. Twente iyi bir takım ve iyi oynamayı biliyorlar. Bir gol attılar ancak sonrasında taraftarlarımız maçın ne kadar önemli olduğunu bize hissettirdi. Bizim için itici güç oldular. Tabii ki kırmızı kart da belirleyici oldu. İkinci yarı da iyi bir iş çıkarttık ve rakip 10 kişiyken iyi oynamayı başardık, ligdeki Gaziantep maçının aksine. Bu da ders çıkardığımızı gösterir. Buraya gelme sebebim Fenerbahçe'ye liderlik etmek, genç oyunculara örnek olmak. Fenerbahçe'ye şampiyonluk için yardımcı olmaya geldim. Yapmamız gereken şey sorumluluk almak ve taraftarlarımızı mutlu etmek.

Sebastian Szymanski: İyi bir maç çıkardık ancak ilk yarıda yediğimiz bir gol var. Rakibin kırmızı kartından sonra daha sakin ve basit oynamaya başladık. Bana göre maçın anahtarı da bu oldu.

Haberin Devamı

İrfan Can Kahveci: Her geçen hafta hem takım olarak hem bireysel olarak performansımızı artırmaya çalışıyoruz. Ben bu forma için savaşacağımı söylemiştim. İnşallah yolun sonu taraftarımızın dediği gibi şampiyonluk olur.

Ferdi Kadıoğlu: 1-0 olduğunda bizim için zor bir andı. Ama çok çabuk bir şekilde 1-1 yaptık. Ondan sonra maç tek tarafa döndü. Sabırlıydık, taraftarımız da bugün harikaydı. Altay Bayındır çok iyi bir kaleci. Ona iyi şanslar diyorum. Aynı zamanda çok iyi bir karakter. Umarım orada çok başarılı olur. Yeni kalecimize karşı bir kere oynadım, çok fazla kurtarış yapmıştı o maçta. Umarım aynı şekilde bize yardımcı olur. Her maç oynadığım için mutluyum. Kendimi iyi hissediyorum. 3-4 günde bir maç yapmak benim için güzel. Umarım bu şekilde devam ederim. Geçen sezon da çok fazla maç oynadık. Buna alışkınız diyebilirim. Bu şekilde devam etmek istiyorum. Bu süreci hem hocamız hem teknik heyetimi iyi şekilde yürütüyorlar. Çok iyi bir grubumuz olduğunu düşünüyorum. Takım içerisinde gerçek liderler var ve harika iş çıkartıyorlar. Herkesle konuşuyorlar. İyi bir grubumuz var. Hem genç oyuncularımız hem de tecrübeli oyuncularımız var. Bizim için iyi bir karışım.

Haberin Devamı

İrfan Can Eğribayat: Taraftarımıza çok teşekkür ederiz. Geriye düşsek de son ana kadar bize destek oldular. Elimizden gelen mücadeleyi hep son dakikaya kadar veriyoruz. Güzel bir sonuç oldu. İlk yarıda biraz benimle uğraşıyorlardı. Güzel bir cevap oldu. Futbolda her şey var ama biraz rahat gideceğiz oraya. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ben de oynadığımda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Haftaya zaten maç. Gruplara kalırız ve ondan sonra ligimizi dönmeye başlarız inşallah. Geçen sezon geldiğimden beri her zaman çalışıyorum. Burasının çok büyük bir kulüp olduğunu fark ettim. Dışarıdan insanlar konuşuyor ama içine girince anlıyorsun, gerçekten çok farklı bir camia. Taraftarımızın desteği oldukça bu bende hırsa, mücadele gücüne dönüşüyor. Saha içinde kaostan beslenen bir insanım. Saha içinde seviyorum. Bana ekstra motive oluyor. Arkadan taraftarın desteği olunca da inanılmaz mücadele ediyoruz. Güzel bir sonuç oldu. İnşallah böyle devam edebiliriz.

Haberin Devamı