Dursun Özbek'ten Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a yanıt: Galatasaray'ın başarısı ikisinin de ayarlarını bozdu

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, önceki akşam Fenerbahçe Kulübü başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın gerçekleştirdiği canlı yayında iki ismin kendisi hakkındaki ‘sinek ikili’ ifadelerine tepki gösterdi. Özbek, G.Saray Pilav Günü’nde yaptığı açıklamada “Ali Bey haddini bilsin. Yalıda doğmuş zengin çocuğu olmak, böyle hadsiz konuşma hakkını vermez. Aziz Bey de ikili mikili bir şeyler söyledi ama kendisi destede yok” dedi. Özbek sözlerine şöyle devam etti:

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ÜZÜLEYİM Mİ SEVİNEYİM Mİ

“Ali Bey’in Galatasaray Kulübü Başkanı’na öyle konuşma hakkı yok. Bu öyle tribünlere ‘ligden çekileceğim’ diye 30 bin kişi toplayıp da geri vites yapmaya benzemez. Üzüleyim mi, sevineyim mi bilemiyorum. İki başkandan hangisi seçilirse seçilsin Galatasaray için iyi ama Türk sporu için hüsran. Bu kişilerin Türk sporuna fayda verebileceğini düşünmüyorum. Başarısızlık silsilesi onları ayarlarını bozdu diyebilirim. Yıldırım ve Koç iki tane başarısız başkan.

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BU TAVIRLA BAŞARILI OLAMAZLAR

İkisi de başkanlık yaptıkları dönemde en çok Galatasaray şampiyonluğu yaşamış insanlar. Bunun ezikliğinden bir türlü kendilerini kurtaramıyorlar. Dolayısıyla başarılı olmaları bu tavırla mümkün değil. Önümüzdeki dönemde de Galatasaray’ın başarılarını izlemeye devam edecekler. Kongrelerini de izledik. Küfür, saldırma. Adaylardan biri genel kurulu terk ediyor. Biz de yakın zamanda bir kongre gerçekleştirdik. İki kongrenin mukayesesini kamuoyuna bırakıyorum.”

KONUŞMAK MENFAATİMİZE OLMAZ

Özbek, basın mensuplarının “Jose Mourinho, ‘Rafa Silva Galatasaray’a yakın” dedi. Sizin yorumunuz nedir?” sorusu üzerine “Transferle ilgili konuşmak, kulübün menfaatine olmaz! Transfer çalışmalarımız devam ediyor, zaten çok önceden başladık. En kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz” yanıtını verdi.

AZiZ YILDIRIM’A SiNEK iKiLi GÖNDERMESi

Aziz Yıldırım’ın Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında kullandığı ‘sinek ikili’ ifadesine sarı-kırmızılı takım sosyal medya hesabından cevap verdi. Kulübün sosyal medya hesabından, Galatasaray’ın kazandığı şampiyonluk kupalarıyla poz veren Okan Buruk ve Dursun Özbek’in olduğu fotoğraf paylaşılarak, ‘Şampiyon ikili’ ifadesi ve 3 kupa emojisi kullanıldı.