Fernando Muslera futbolu bırakacağı takımı açıkladı

Haberin Devamı

Sarı kırmızılı takımın başarılı kalecisi Fernando Muslera, ülkesi Uruguay'da ilgi çekici açıklamalara imza attı.

Kariyerini bitireceği takım hakkında konuşan Muslera, "Asla bilemeyiz ama bir daha Uruguay'da oynayacağımı düşünmüyorum. Penarol Kulübü başkanı ve Nacional Kulübü başkanı beni aradılar fakat ikisine de önceliğimin Galatasaray olduğunu söyledim. Ayrılma durumunu eşimle konuştum ama taraftarlarımız bana ayrılma şansı vermediler, orada emekli olmamı istiyorlar, bu da beni çok mutlu ediyor." dedi.

Sarı kırmızılı taraftarı öven Fernando Muslera; "Gerçek şu ki, her zaman 12. oyuncu olduklarını söylüyorum. Maçlarda, derbilerde ve özellikle büyük maçlarda maç sırasında kulaklarını kapattıklarını gördüğüm rakip oyuncular var." diye konuştu.