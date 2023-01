Dursun Özbek: Galatasaray başarılı oldukça saldırı sürecek

Haberin Devamı

G.Saray Başkanı Dursun Özbek sadece şampiyon olmak için değil. Türk futbolunda herkese adaleti getirmek için de çalıştıklarını söyledi. Dün Divan Kurulu toplantısında konuşan Özbek futbol takımının hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam ettiğinin altını çizerken son dönemde yaşananlar ve isim vermeden ezeli rakip Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu: “Ezeli rakibimizi, üstün bir oyun ve net bir skorla yendik. İnanıyorum ki, Cumhuriyet’in 100. yılında şampiyon olmak en çok Galatasaray’a yakışacak.

Verdiğimiz mücadele herkese adalet getirebilmek için

Verdiğimiz mücadele, sadece Galatasaray’ın şampiyon olması için değil. Türk futbolunda herkese adaleti getirmek için de çalışıyoruz. Sadece bir kulübün kendine ayrıcalık peşinde koştuğu bu düzene izin verirsek Türk futboluna ve geleceğimize ihanet etmiş oluruz. Beni Disiplin Kurulu’na sevk etmişler. Ne yaparlarsa yapsınlar, sonuna kadar doğruları söylemeye devam edeceğiz. Biz birlik oldukça, başarılarımız artıyor. Başarılı oldukça dört bir yandan topyekün saldırılar artıyor. Biz başarılı oldukça saldırılar devam edecek.

Desteğiniz sayesinde kendimi hiç bu kadar güçlü hissetmedim

Tüm bu yaşananların karşısında camia olarak dimdik durmamızı sağladığınız için tüm üyelerimize ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu gerek rakiplerimize gerek kurumlar içerisinde yerleşmiş kliklere karşı -ki zaman zaman birbirlerinin avukatlıklarına soyunduklarını şaşkınlık içinde izliyoruz- dimdik durup herkes için adalet talebimizi dile getirebiliyoruz. Desteğiniz sayesinde hayatımın hiçbir döneminde kendimi bu kadar güçlü hissetmedim. Birlikte hareket eden, birbirini seven bir Galatasaray her sorunu çözer, her başarıyı kazanır, her kupayı kaldırır.”

1 oyuncuya talep vardı, şimdi 5-6 ismin talibi var

“Futbol takımımızın başarılı yürüyüşü çerçevesinde, futbol varlığımız giderek değerleniyor. Sezon başında dünya piyasalarından 1 futbolcumuza talep vardı. O da çok büyük bir rakam değildi. Bugün 5-6 futbolcumuza hatırı sayılır transfer talepleri var. Onlar bizim değerimiz olduğuna göre, görünmeyen varlıklar çerçevesinde burada da değerimiz artmaktadır.”

