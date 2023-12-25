Dursun Özbek: 'Djiku Icardi'ye sağ kroşe vurdu! Görüntüler Bein Sports'tan seçilerek VAR ekranına düşüyorsa...'

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde çok konuşulan Fenerbahçe derbisiyle ilgili soruları yanıtladı.

"DJIKU ICARDI'YE SAĞ KROŞE VURDU"

Özbek, "Dünkü derbi çok güzel bir maç olmadı, mücadele vardı. Maça damgasını vuran, Icardi'ye yapılan penaltı pozisyonuydu. Futbol hassas bir oyun. Büyük destekçisi var. Özellikle bazı hareketlerden kaçınmak lazım. Dünkü pozisyonda Djiku, Icardi'ye sağ kroşe vurdu. Futbolun içinde bunların olmaması lazım. Bu hareketin cezalandırılması gerekirdi. Bu hareketi hakem görmeyebilir ama VAR diye bir organizasyon var. Ben de büyük destek verdim VAR'a. Türkiye'ye gelmesi için katkı verdim. Maç 26 kamerayla çekiliyor. 26'sı da VAR'ın önüne gitti mi?" dedi.

"GÖRÜNTÜLER BEIN'DEN SEÇİLEREK VAR EKRANINA DÜŞÜYORSA TUZUN KOKTUĞU YERDEYİZ"

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Yayıncı kuruluşa eleştiride bulunan Özbek, "Görüntülerin tamamı VAR'a gönderilmedi diye bir dedikodu dolaşıyor. Eğer dedikleri doğruysa ve görüntüler beIN'den seçilerek VAR ekranına düşüyorsa tuzun koktuğu yerdeyiz. Ben buradan yetkililere sesleniyorum, olay en ufak detayına kadar incelensin. Elimizde her şey var. Bunun çalışmaması, çalıştırılmaması konusunda tereddütlerimiz var. Bunun yorumunu size bırakıyorum. Bu işin takipçisi olacağız. Çekilen bütün görüntülerin VAR'ın önünde olması lazım. Djiku sağ kroşe attı dedim, geçmişte futbol paydaşlarımızdan bazı arkadaşlarımızın çağrıları vardı 'tokatlayın' diye. Djiku da 'Frankofon' bir arkadaş, tam anlamamış demek ki. O başka maksatla söylenmişti, saha içinde uygulamaya kalktı" ifadelerini kullandı.

SÜPER KUPA MESAJI

Özbek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Spor mecralarında yakışmayan hareketler giderek çoğalıyor. Buradan bütün başkanlara çağrıda bulunmak istiyorum. Bu seviyeye işi getirmeyin. Ağzımızdan çıkanlara dikkat etmeliyiz. Topluma verdiğimiz mesajlar çok önemli. 2024 yılını daha dostça ve kardeşçe geçirmeyi tavsiye ediyorum. Galatasaray - Fenerbahçe maçları dünyadaki önemli maçlar arasında. Peş peşe gelmesi pek iyi değil. Bir lezzeti olması lazım derbinin ama böyle denk geldi. Arabistan'da oynayacağız, güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Orada seyirci ambiyansından uzakta daha güzel bir maç olacaktır."