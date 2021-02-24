Dünyayı şoke eden kazada o görüntüler ortaya çıktı! Arabayı kullanırken...

Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods'un Kaliforniya'da geçirdiği trafik kazasının ardından yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Golf tarihinin en ünlü sporcuları arasında gösterilen Tiger Woods'un yaşadığı kazanın ardından Los Angeles Emniyet Müdürlüğü'nden yeni bir açıklama geldi. Los Angeles Emniyet Müdürü Alex Villanueva, ''Woods, sabah saat 7:12 gibi yokuş aşağı virajlı bir yolda takla atarak yoldan çıktı, aracındaki hava yastıklarının hızlı açılması sayesinde kazayı ucuz atlattı.'' sözlerini kullandı.

KAZA SIRASINDA ALKOLLÜ MÜYDÜ?

Tiger Woods'un kaza yaparken alkol ve uyuşturucu alıp almadığı hakkında da soruşturma başlatıldı. Woods'un Twitter hesabından yapılan açıklamada ''Şu an hastanede uyanık, söylediklerimize tepki veriyor ve odasında iyileşmeye çalışıyor.'' sözleri kullanılırken ABD basını, Woods'un alkollü bir şekilde araç kullanmasından şüphelenildiğini belirtti.

İLK KAZASI DEĞİL!

Uzun bir süre dünyanın 1 numaralı golfçüsü olan ve en çok para kazanan sporcular sıralamasında sürekli ilk sıralarda olan Tiger Woods, ilk kez böyle bir kaza geçirmiyor.

Woods, 2009 ve 2017 yıllarında da trafik kazası geçirmişti. Hatta 2017'de alkollü bir şekilde araba kullanıp uyuyakaldığı için kaza yapmıştı. Ünlü sporcu bu yüzden gözaltına alınmıştı.

SPOR HAYATI TEHLİKEDE

Tiger Woods'un doktoru Anish Mahajan, Woods için ''Acil olarak ameliyata aldık. Bacağında kaval kemiği ve fibula kemiğinde kırıklıklar var.'' derken 45 yaşındaki sporcunun spor hayatının bitmesinden şüpheleniliyor.

ABD basını, Tiger Woods'un kariyerine devam etmesinin imkansız ayakın olduğunu söylerken kariyerinin bu kaza ile bitmiş olabileceğini belirtti.

LINDSEY VONN'DAN PAYLAŞIM

Öte yandan Tiger Woods'un eski sevgilisi Lindsey Vonn, Twitter'dan bir mesaj yayınladı. ABD'li ünlü kayakçı, Twitter hesabından ''Tiger Woods için dua etme vakti'' paylaşımını yaptı.

Çok sayıda golf birinciliği olan Woods 15 yaşında en genç Amerika Genç Amatörler şampiyonu oldu. Tiger Woods vakfını kuran ve 20 yaşında Profesyonel olan Woods'ın şu ana kadar sadece katıldığı turnuvalardan kazandığı paranın 17 Milyon dolar olduğu öne sürülüyor.



