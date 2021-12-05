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Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu: Seneye tekrar şampiyon olmak için uğraşacağız

#Toprak Razgatlıoğlu#Dünya Superbike Şampiyonası#Uluslararası Motosiklet Federasyonu
Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu: Seneye tekrar şampiyon olmak için uğraşacağız

Dünya Superbike Şampiyonası’nı (WorldSBK) kazanarak hem kariyerinin ilk Dünya Superbike şampiyonluğuna ulaşan, hem de bunu başaran ilk Türk sporcu olan Toprak Razgatlıoğlu, "İnşallah seneye tekrar dünya şampiyonu olmak için mücadele vereceğiz" dedi.

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Milli motosikletçi, Uluslararası Motosiklet Federasyonu’nun (FIM) ve Avrupa Motosiklet Federasyonu Genel Kurulları’nın Monako’da düzenlediği gala gecesinde ödül aldı. Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke’nin delege olarak katıldığı FIM Genel Kurulu ile Avrupa Motosiklet Federasyonu Genel Kurulu’nda yeni tüzük, üye ülkelerce onaylanarak kabul edildi. Genel Kurul toplantısında yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) sürecinde VEFA sosyal destek gruplarına verdiği destek nedeniyle Türkiye Motosiklet Federasyonu’na "FIM Ailesi Dayanışma Ödülü" verildi. Ödülü TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, FIM Başkanı Jorge Viegas’tan aldı.

RAZGATLIOĞLU: ÇOK MUTLUYUM VE BURADA TÜRKİYE İÇİN, BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ÖDÜL ALDIK

Dünya Superbike Şampiyonası’nda şampiyon olan ilk Türk motosikletçi olarak adını tarihe yazdıran Toprak Razgatlıoğlu da, düzenlenen gecede ödülünü aldı. Tüm dünya basını önünde zafere giden yolculuğunu anlatan milli sporcu, katılımcılar tarafından büyük alkış aldı.

Ödülünü aldıktan sonra Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulunan milli motosikletçi, "Gerçekten inanılmaz bir duygu. Çünkü hayal ettiğim yerdeyim. Daha öncesinde Kenan Sofuoğlu ağabey ile beraber aynı bu şekilde düzenlenen bir organizasyona gitmiştim ve orada ’bir gün inşallah ben de geleceğim’ demiştim. Şimdi de buradayız. Tabii ki de zor bir sezon geçirdik ve sonunda da dünya şampiyonu olduk. Bunun için de çok mutluyum ve burada Türkiye için, bizim için çok önemli bir ödül aldık. Çok önemli bir organizasyondaydık. Gerçekten çok mutluyum. İnşallah seneye tekrar dünya şampiyonu olmak için mücadele vereceğiz. İnşallah da tekrar buralara geliriz" dedi.

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#Toprak Razgatlıoğlu#Dünya Superbike Şampiyonası#Uluslararası Motosiklet Federasyonu

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