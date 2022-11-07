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Dünya Mauro Icardi'yi konuşuyor! Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası Wanda Nara göndermesi...

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#Galatasaray#Icardi#Türkiye
Dünya Mauro Icardiyi konuşuyor Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası Wanda Nara göndermesi...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 07:00

Beşiktaş derbisinde attığı gollerle Galatasaray'a galibiyeti getiren Mauro Icardi, dış basında da manşetlere çıktı. Corriere dello Sport'un Wanda Nara göndermesi olay oldu.

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İtalyan La Gazetta dello Sport, “İstanbul derbisini İcardi çözdü” derken, Arjantin’den La Nacion, “Beşiktaş maçında sınırlarını zorladı hatta aştı” diye yazdı. İtalyan Corriere dello Sport da, “Wanda Nara’nın televizyonda ‘Yıldızlarla Dans Et’ programında sahne aldığı dakikalarda İcardi, Boğaziçi derbisinde Galatasaray’ı başarıya götürdü” dedi.

Transferi dünya çapında ses getiren Mauro İcardi, ne kadar özel bir futbolcu olduğunu Beşiktaş derbisinde Galatasaray’a 2-1’lik galibiyeti getiren şık gollerle kanıtlarken, Arjantinli yıldızın bu performansı dünya medyasında da büyük yankı yarattı. Özellikle oyuncunun ülkesi Arjantin ile geçmişte top koşturduğu İtalya ve Fransa’da çok sayıda medya kuruluşu övgü dolu ifadeler kullandı... İtalyan La Gazetta dello Sport, İcardi’nin daha önce Milano ve Genoa derbilerinde de kritik goller attığını hatırlatarak, “İstanbul derbisini İcardi çözdü. Maurito önderliğindeki Galatasaray, rakibini 2-1 yenmeyi başardı” dedi.

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Dünya Mauro Icardiyi konuşuyor Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası Wanda Nara göndermesi...

Wanda Nara'ya gönderme

Corriere dello Sport, Mauro İcardi ve boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile ilgili ilginç bir tesadüfü gündeme getirdi. Arjantinli futbolcunun derbi maçta ter döktüğü dakikalarda Wanda Nara’nın İtalyan Rai Uno televizyonundaki ‘Yıldızlarla Dans Et’ programında yer aldığına dikkat çekilen haberde, “Wanda Nara ve Mauro İcardi’nin aynı saatlerde farklı alanlarda şovları vardı. Wanda, ‘Yıldızlarla Dans Et’ programında sahne alırken, PSG ve İnter’in eski golcüsü Galatasaray’ı Boğaziçi derbisinde başarıya götürdü” ifadeleri kullanıldı.

Dünya Mauro Icardiyi konuşuyor Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası Wanda Nara göndermesi...

Gerçek bir yeniden doğuş

Fransız RMC Sport ve Arjantin’den La Nacion ise birbirlerine benzer yorumlar yaparak, İcardi’nin Türkiye’de yeniden futbola tam anlamıyla konsantre olmaya başladığını yazdı. RMC Sport, “İstanbul derbisinde Mauro İcardi’den muhteşem vole. Galatasaray’da gerçek bir yeniden doğuş” başlıklı haberinde, “PSG’de hayalet gibi oynayan Mauro sonunda alevlendi. Türkiye’deki ikinci golünü voleyle attı ama ne gol! Peki bu tam bir canlanma mı yoksa basit bir başlangıç mı? Gelecek gösterecek. İcardi’nin aklı tamamen futbola çevrilmiş görünüyor” denildi.

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Türkiye'de medyadan uzaklaştı

La Nacion ise İcardi’nin Türkiye’de yeni bir yaşama başladığını belirtip, “10 yıldır İtalya ve Fransa’da özel yaşamıyla gündeme gelen İcardi için Türkiye’de oynamak medyadan uzaklaşmak demekti. Haftalarca Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ilişkiyle gündeme gelen İcardi bu cumartesi futbola döndü. Beşiktaş derbisinde sınırlarını zorladı hatta aştı” diye yazdı. Fransız Le Parisien, İcardi’deki pozitif değişime dikkat çekip, “Takım arkadaşlarıyla yaşadığı sevinç, taraftarlarla olan birlikteliği... İcardi, Beşiktaş derbisinde gülümsemeyi hiç bırakmadı” dedi.

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#Galatasaray#Icardi#Türkiye

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