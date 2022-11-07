Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Okan Buruk'un planları tuttu! İşte galibiyetin şifreleri...

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Okan Buruk’un Beşiktaş derbisindeki planları tıkır tıkır işledi ve sonuçta geldi. Rakibin güçlü ve zayıf yönlerini tespit eden başarılı teknik adam, oyun planında 3 noktaya dikkat çekti.

ICARDI MAHCUP ETMEDİ

Okan Buruk, oyuncularına, “Ceza sahası içinde İcardi’yi topla buluşturun” talimatını vermiş ve antrenmanlarda bu yönde çalışmalar yaptırmıştı. Buruk’un dediği gibi Barış, Oliveira ve Mertens ceza sahasında İcardi’yi birer kez topla buluşturdu; Arjantinli bunların ilk ikisini gole çevirirken, üçüncüsünde direğe takıldı.

SOL TARAFA YÜKLENİN

Buruk, Beşiktaş’ın zayıf karnının sol bek olduğunu oyuncularına anlattı ve atakların bu bölgede yoğunlaşmasını istedi. Nitekim ilk gol bu bölgeden geldi.

BARIŞ HAMLESİ TUTTU

Kendi takımının da aksayan yönünün sol bek olduğu görüşünde olan Buruk, Emre’nin kanat bindirmeleri sırasında arkada oluşan boşlukları kapatması için Kerem’in yerine defansif yönü daha güçlü Barış’ı oynattı. Barış da görevini en iyi şekilde yaptı.

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