Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrası Cenk Tosun'dan Muslera'ya övgü!

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Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, G.Saray derbisinde Muslera’yı aşamadıklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu, sarı kırmızılı kalecinin özellikle 84. dakikada kendi şutunu çıkardığı pozisyona dikkat çekip şu ifadeleri kullandı:

MUTLAKA TELAFİ EDECEĞİZ

“Müthiş bir zamanlamayla uçtu. O topu çıkarmak kolay değildi. Gol olsa maç farklı olurdu. Biraz motivasyonumuz düşüktü ama rakip de bizden iyi değildi. Taraftarlarımız merak etmesin biz ligin en iyi takımıyız. Önümüzde çok önemli maçlar var. Kaybımızı telafi edeceğiz.”