Canlı: Belçika Kanada maçı

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2022 Dünya Kupası F Grubu'nda Belçika ile Kanada kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Belçika: 0

Kanada: 0

Goller

İLK 11'LER

Belçika: Courtois, Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen, Castagne, Witsel, Tielemans, De Bruyne, Carrasco, Eden Hazard, Batshuayi

Kanada: Borjan; Johnston, Vitoria, Miller, Laryea, Hoilett, Eustaquio, Atiba Hutchinson; Buchanan, David, Davies

Kuzey ve Orta Amerika elemelerini lider tamamlayan Kanada, grubunda en fazla gol atan ve en az gole izin veren ülkeydi. 2014 Dünya Kupası'ndan bu yana Belçika'nın büyük turnuvalarda attığı 40 golün %45'inde Kevin De Bruyne ya da Eden Hazard'ın asisti bulunuyor. Dünya Kupası'nda ilk maçına çıktığı 2014'ten bu yana büyük turnuvalarda Romelu Lukaku'dan daha fazla gol atan tek Avrupalı oyuncu Cristiano Ronaldo.

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Roberto Martinez, Belçika tarihinde 2+ Dünya Kupası'nda görev yapan üçüncü teknik direktör olacak. Kuzey ve Orta Amerika elemelerinin final turunda en fazla gol atan iki oyuncu da Kanada forması giyiyordu: Cyle Larin ve Jonathan David. Kanada'yı çalıştıran John Herdman, hem erkekler hem de kadınlar Dünya Kupası'nda görev yapan ilk teknik direktör olacak.

BELÇİKA KANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Belçika Kanada maçı bu akşam saat 22:00'da başladı. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

BELÇİKA

Divock Origi ve Christian Benteke gibi kalburüstü golcüleri dışarıda bırakarak kupaya gelen Belçika'da, Romelu Lukaku'dan da iyi haber gelmedi. Lukaku son hazırlık maçında, Mısır'a karşı süre almamıştı; Kanada ve Fas'a karşı oynayamayacağı açıklandı. Bu durumda hücumun en ilerisinde Fenerbahçeli Michy Batshuayi boy gösterecek gibi duruyor. Hem milli formayla hem de kulübünde iyi işler yapmıştı. Elbette bir Lukaku değil ama takımın maestrosu Kevin De Bruyne ile önceki milli maçlarda olan uyumu en büyük artısı. Belçika için 2 de iyi haber verelim; Jan Vertonghen ile Thomas Meunier tamamen iyileşti. Mısır maçında sonradan oyuna girip maç kondisyonları artırdılar. İlk 11 başlayacak fiziksel düzeye geldiler... Axel Witsel ve Youri Tielemans orta alanda direnç koyarken, De Bruyne ile Eden Hazard hücumda Batshuayi'ye pozisyon hazırlayacak.

KANADA

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Kanada ise ABD'nin 3 puan, Meksika'nın da averajla üzerinde yer alıp Katar'daki Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Sol beklerinde Hatayspor'dan tanıdığımız Sam Adekugbe, orta alanda Beşiktaşlı Atiba Hutchinson oynuyor. Son hazırlık maçında Japonya'yı 2-1 yendiler. Yine daha önce Beşiktaş formasıyla izlediğimiz Cyle Larin, Jonathan David'le birlikte hücum ikilisini oluşturuyordu. Kadronun yıldızı diyebileceğimiz Alphonso Davies'i es geçmeyelim ama sağlığı turnuvada yüksek performnası göstermesine ne kadar el verecek belli değil. Turnuva öncesi TD John Herdman, hem Davies hem de orta alanın değerli parçası Stephen Eustaquio için iyimser konuşmamıştı. Son basın toplantısında; "Kara bulutlar dağıldı. En iyi kadromuzla sahada olacağız..." dedi.

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