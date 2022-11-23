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Belçika-Kanada maçında Atiba Hutchinson tarihe geçti, Michy Batshuayi sahne aldı! Fenerbahçeli golcüler...

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#Belçika#Batshuayi#Atiba
Belçika-Kanada maçında Atiba Hutchinson tarihe geçti, Michy Batshuayi sahne aldı Fenerbahçeli golcüler...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 23:13

2022 Dünya Kupası'nda Belçika'nın Kanada'yı 1-0 yendiği maça Süper Lig'de oynayan isimler damga vurdu. Atiba Hutchinson ve Michy Batshuayi sahada olduğu karşılaşmada dikkat çeken anlar yaşandı.

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Belçika'nın Kanada'yı 1-0 mağlup ettiği 2022 Dünya Kupası F Grubu maçında tanıdık isimler sahada yer aldı.

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BATSHUAYI 11'DE BAŞLADI

Belçika Teknik Direktörü Roberto Martinez, Romelu Lukaku'nun sakatlığı sebebiyle en uçta formayı Batshuayi'ye emanet etti. Tecrübeli teknik adam sahaya Courtois, Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen, Castagne, Witsel, Tielemans, De Bruyne, Carrasco, Eden Hazard, Batshuayi 11'ini sürdü.

ATIBA TARİHE GEÇTİ

Kanada cephesinde ise Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson maça 11'de başladı.

Böylece 39 yaşındaki futbolcu, kaleciler haricinde Dünya Kupası tarihinde bir maça ilk 11 başlayan en yaşlı oyuncu oldu.

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BATSHUAYI TEK BAŞINA DİRENDİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Kanada olurken, 10. dakikada Davies'in penaltısını Courtois kurtardı.

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İlk 44 dakikada Kanada 14 kez rakip kaleyi yoklarken Belçika'nın yalnızca 4 şutu vardı. Şutların tamamı ise Batshuayi'den geldi.

Belçika-Kanada maçında Atiba Hutchinson tarihe geçti, Michy Batshuayi sahne aldı Fenerbahçeli golcüler...

İMDADA YETİŞTİ

Kalesinde baskı gören Belçika'nın imdadına Batshuayi yetişti ve 44. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi.

YALNIZCA LUKAKU'NUN GERİSİNDE

Milli formayla ilk maçına çıktığı Mart 2015'ten bu yana Belçika adına 27 gol atan Michy Batshuayi, 57 gollü Romelu Lukaku'nun ardından bu alanda ikinci sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'NİN GOLCÜLERİ İŞ BAŞINDA

Turnuvanın açılış maçında ise sahneye çıkan isim yine bir Fenerbahçeli Enner Valencia olmuştu. Ekvadorlu yıldız, Katar karşısında mücadeleyi 2 golle tamamlayarak dikkat çekmişti.

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