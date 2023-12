Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit, yurda döndü! Coşkulu karşılama...

Haberin Devamı

Çin’in ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank’ı 3-2’lik skorla yenerek kupaya uzanan Eczacıbaşı Dynavit olmuştu.

3. kez kupayı müzesine götürmeyi başaran Eczacıbaşı Dynavit, Şanghay’dan tarifeli uçakla yurda döndü.

Eczacıbaşı oyuncuları İstanbul Havalimanı VIP Terminal’inde coşkuyla karşılandı.

Oyunculara aileleri ve taraftarlar tarafından çiçekler verildi.

Karşılama töreni sonrası Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, takım koçu Ferhat Aktaş ve oyuncular basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dünya Şampiyonası’nı Türk kadın voleybolu olarak Dünyanın öbür ucunda oynadıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Başkan Faruk Eczacıbaşı, “ O kadar mutluyuz ki. O kadar centilmence ve güzel bir maç oldu. Ferhat hoca ve kızlarımla iftihar ediyorum. Hepsinden teker teker iftihar ediyorum. Hocamızla kadromuzla iftihar ediyoruz. Bu çok güzel bir güven ve birliktelik. Bu bir takım işi. Biz Türkiye olarak bu işi yapabiliyoruz. Eczacıbaşı’nda bunun örneğini gördük ve Dünyanın en iyisi olduğumuzu kanıtladık. Türk kadın voleybolu Dünyanın en tepesindedir. Bu iki mücadeleyi ne zamandır görüyoruz, o kadar zamandır onurlanıyoruz. Ferhat hoca ve oyuncularımızı tebrik ediyor ve teker teker gurur duyuyorum. Hepimize hayırlı olsun. Türkiye’ye çok güzel bir sonuç getirdik” diye duygularını aktardı.

Ferhat Akbaş: “Hem ülkeyi hem de oyuncuları çok gururlandıran bir tabloydu”

Öncelikle Türk finali olmasının kendileri ve ülke açısından çok önemli olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Eczacıbaşı Koçu Ferhat Akbaş, “Hem ülkeyi hem de oyuncuları çok gururlandıran bir tabloydu. Kazanan taraf biz olduk. Çok yakın ve mücadeleci bir maçtı. Çok mutluyuz. Kulübümüze ve ülkemize Dünya Şampiyonluğu getirdik. Hem oyunculara, hem teknik ekibe, hem de yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Federasyona da teşekkür ediyoruz. Biz hep söylüyorduk. Camı kıracağız, kıracağız diye. Sonunda kırdık. Umarım bundan sonra daha iyi günlerimiz olur. Devam edeceğiz aynı şekilde. Biz çıktığımız her maçı kazanmak için oynuyoruz. Her kupayı kazanmak için oynuyoruz. Önümüzde Şampiyonlar Ligi, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası var. Bunları kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Her zaman zirvedeyiz. Hem milli takım, hem de kulüpler olarak. Avrupa ve dünyadaki finallerin hepsi Türk takımlarının oluyor. Böyle olacağına eminiz, çünkü tüm kulüpler ve federasyon bunun için çok çabalıyor. O yüzden tüm voleybol ailesine teşekkür etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Simge Aköz: “Türk takımlarının finalde mücadele etmesi de biz çok mutlu eden, gururlandıran bir şey oldu”

2016 senesinde kazanılan Dünya Şampiyonluğu sonrası kupayı tekrar Türkiye’ye getirmek kendilerini çok mutlu ettiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Simge Aköz, “Türk takımlarının finalde mücadele etmesi de biz çok mutlu eden, gururlandıran bir durum. Diğer takımı da buradan tebrik ediyorum. Bizi çok mutlu eden kupayla geri döndük. Açıkçası turnuva başlangıcından beri takım çok iyi performans ortaya koydu. Çok güzel bir takım oyunu vardı. Buda bizi final maçı için biraz hazırlamış oldu. Final maçında da geriye düşsek bile bu inancı hiçbir zaman kaybetmedik. Çünkü bu kupayı alabileceğimize çok inandık. Çokta güzel bir takım oyunu vardı. Geri dönüşümüz güzel oldu” ifadelerini kullandı.

Tijana Boskovic ise, “İkinci setten sonra geriye düşsek de inancımızı hiç kaybetmedik. 2016’dan sonra bu kupayı tekrar evimize getirdiğimiz için çok mutluyuz. Takım olarak iyi bir oyun ortaya koyduk. Takımla çok gurur duyuyorum” diye konuştu.

Hande Baladın: “Çok uzun zamandır beklediğimiz bir şampiyonluktu”

Çok mutlu olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Hande Baladın, “Çok uzun zamandır beklediğimiz bir şampiyonluktu bizim için. Herkesin emeği çok büyük. Bu emeğin karşılığını aldığımız için çok mutuyuz. Ayrıca Cumhuriyetin 100. yılında iki Türk takımı final de oynadı. Onları da tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. Ama kazanan taraf biz olduğumuz için çok mutluyum. Benim için kupa kazanmak daha önemliydi. Çünkü ben her zaman kupanın hayalini kurdum. Takım olarak kupayı kazanmak önemliydi. O yüzden bireysel ödül kazanmak başka turnuvalara nasip olur. İlk defa başıma gelmiyor diyeyim” şeklinde konuştu.

Naz Aydemir Akyol: “Turnuvanın başından sonuna kadar büyüyen bir ekiptik”

Çok güzel bir şampiyonluk olduğunu söyleyen Naz Aydemir Akyol, “2023’ü şampiyonlukla kapatıyor olmak büyük bir mutluluk. Hande’nin de dediği gibi Cumhuriyetin 100. yılında çok güzel maç oynadık. Turnuvanın başından sonuna kadar büyüyen bir ekiptik. Hem performans, hem de takım birlikteliği olarak. Çok hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok mutluyum” diye duygularını ifade etti.

Elif Şahin: “Çok hak ettik. Takımımı tebrik ediyorum”

2016 senesinden sonra tekrar bu kupayı kazandıkları için çok mutlu olduklarını aktaran Elif Şahin, “Fazlasıyla hak ettik. Takımımı tebrik ediyorum. Masör çaprazı olarak kazandığım ödül, benim büyük turnuvalarda aldığım ilk ödülüm. O yüzden ayrıca çok mutluyum. Çok güzel bir başarıyla birlikte geldiği için. Benim için unutulmaz olacak” ifadelerine yer verdi.

Irina Voronkova: “Çok iyi bir takımız”

Çok iyi bir takım olduklarını ifade eden Irina Voronkova, “Buraya yani eve döndüğümüz için çok mutluyum. Bu daha başlangıç diyebilirim. İyi bir noktaya başlangıcı kurduk. 7 senelik şanssızlığı kırdık. İnşallah böyle, daha fazla altın madalyamız olacağını düşünüyorum. Çok iyi bir takımız. İnsanlar her zaman bizi destekliyor. Her zaman Türkiye arkamızda olduğunu çok iyi biliyoruz. Orada çok iyi hissettik. Yorgunuz ama çok mutluyuz. Takıma, kulübe ve herkese çok teşekkür ederim. İnşallah böyle de devam ederiz” dedi.