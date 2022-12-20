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Dünya basını, Arjantinli yıldızın zaferini böyle gördü: "Messi de artık Maradona gibi ölümsüz"

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Kupası#Lionel Messi#Arjantin
Dünya basını, Arjantinli yıldızın zaferini böyle gördü: Messi de artık Maradona gibi ölümsüz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 07:00

Dünyanın dört bir yanındaki medya kuruluşları Arjantinli yıldızı göklere çıkardı. 

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The Sun, Lionel Messi’li kupa fotoğrafının yer aldığı kapağında, “Tanrı’nın elinde” başlığını atarken, La Gazetta dello Sport, “Tanrı’nın ayağı Messi” ifadesini kullandı. Abola, “Messi ölümsüz Maradona gibi”, “New York Times, “Dünyanın yeni kralları”, Tiempo da, “Ebedi şampiyonlar” ifadesini kullandı.

Arjantin’in 2022 Dünya Kupası’nda şampiyon olmasında başrolü üstlenen Lionel Messi, tüm dünya medyasında manşetlere çıktı.

Avrupa’dan Amerika’ya, Asya’dan Afrika’ya dek dünyanın dört bir yanındaki medya kuruluşları Tangocular’ın Fransa’yı penaltılarla yendiği tarihi maça geniş yer ayırırken, başlıklarda ve fotoğraflarda ağırlıklı olarak öne çıkan kişi Messi oldu.

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Dünya basını, Arjantinli yıldızın zaferini böyle gördü: Messi de artık Maradona gibi ölümsüz

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İşte o başlıklardan bazıları:

· La Gazzetta dello Sport: Tanrı’nın ayağı Messi

· L’Equipe: Başını Dik Tut

· The Sun: Tanrı’nın elinde

· Mundo Deportivo: Tarihin en iyisi

· AS: Gökyüzünde · Abola: Messi ölümsüz Maradona gibi

· El Hincha: En güçlü aşk · Clarin: Teşekkürler Messi

· New York Times: Dünyanın yeni kralları · AD: Messi başardı

· Khaleej Times: Messi’nin günü · İndependent: Messi’nin anı

· Daily Mail: Tartışma bitti! Messi tüm zamanların en iyisi

· Gulf Today: Messi Fransız lejyonunu ezdi

· The West Australian: Messiah

· Tiempo: Ebedi şampiyonlar · Liberation: Efsaneler...

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#Dünya Kupası#Lionel Messi#Arjantin

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