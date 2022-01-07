Dünya 1 numarası Novak Djokovic mülteci otelinde

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Teniste dünya sıralamasının1 numarası olan Novak Djokovic, 17-30 Ocak tarihleri arasında yapılacak sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’a ‘tıbbi muafiyet’ ile katılacağını duyurmuştu. Ancak Avustralya hükümeti, Sırp sporcuyu beklemediği bir olaylar zinciriyle baş başa bıraktı..

'6 AY ÖNCE COVID GEÇİRDİM' DEDİ AMA KABUL EDİLMEDİ

Avustralya vatandaşı olmayanların bu ülkeye girebilmeleri için çift doz Covid-19 aşısı yaptırmış olmaları veya sağlık sorunları nedeniyle Avustralya’nın resmi kurumlarının kabul edeceği kuruluşlardan ‘aşıdan muaf’ olduğuna dair bir belge göstermesi gerekiyor. Aşı olmayı reddeden Djokovic, turnuva organizatörleriyle yaptığı görüşmelerde ‘son 6 ayda Covid-19 geçirmiş’ olmasını gerekçe gösterip tıbbi muafiyet belgesiyle Avustralya’ya girmek istedi. Ancak Victoria Eyaleti bu muafiyeti kabul etmedi

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HAVALİMANINDA 5 SAAT BOYUNCA SORGULANDI

Turnuva için Melbourne’e giden Djokovic, havalimanında yaklaşık 5 saat sorgu odasında tutuldu. Sırp tenisçinin sorgu odasında bulunduğu sırada telefonunu kullanmasına dahi izin verilmediği ileri sürüldü. Toplam 8 saat beklemenin ardından sonra vize için gösterdiği belgelerin yetersiz bulunması sebebiyle ülkeye girişi engellenen Djokovic, hükümetin Melbourne kentinde sığınmacılar ve vize problemi olan insanlar için kullandığı Park Hotel’e alındı.

SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI: TÜM ÜLKE NOVAK'IN YANINDA

Novak Djokovic’in avukatları bunun üzerine hukuki girişimlerde bulunarak ihtiyati tedbir başvurusu yaptı. Dünya 1 numarasının Avustralya’ya alınmayıp mültecilerin kaldığı bir otele nakledilmesi, ülkesi Sırbistan’da büyük tepkiye yol açtı. Konuyla ilgili sert bir açıklama yapan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, “Tüm Sırbistan Novak’ın yanında. Dünyanın en iyi tenisçine yapılan tacizi durdurmak için yetkililerle görüştüm. Uluslararası hukukun uygulanması için mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KANUN ÖNÜNDE HERKES EŞİTTİR, DJOKOVIC'E AYRICALIK YAPAMAYIZ

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, kanun önünde herkesin eşit olduğunu belirtip Novak Djokovic’e ayrıcalıklı bir muamele yapılmayacağını vurguladı. Morrison, “Djokovic’den tıbbi muafiyet iddiasını destekleyen kanıtları göstermesini bekliyoruz. Eğer kanıtları yetersizse, işte o zaman kimseden farklı muamele görmeyecek ve bir sonraki uçakla evine gidecek. Djokovic için hiçbir özel kural olmamalı” diye konuştu.

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AVUSTRALYA'DAKİ SIRPLARDAN DJOKOVIC'E DESTEK

Novak Djokovic’in yaşadığı olaylar, Avustralya’da yaşayan Sırpların da tepkisini çekti. Ünlü tenisçinin kaldığı Park Hotel’in önünde toplanan Sırplar, pankartlar açarak, Djokovic’e uygulanan yasağın kaldırılmasını istedi.

İZİN VERİLMEZSE SOKAĞA DÖKÜLECEĞİZ

Melbourne havalimanındaki sorgu odasında 5 saat geçiren ve Avustralya’ya girmesine izin verilmeyen Novak Djokovic cephesinden ilk açıklama, babası Srdjan Djokovic’den geldi. Baba Djokovic, “Oğlumu 5 saat esir tutuyorlar. Bu, özgürlükçü dünya için bir mücadeledir, bu sadece Novak için değil, tüm dünya için bir mücadeledir! Gitmesine izin vermezlerse sokaklara döküleceğiz, bu herkesin kavgası” diyerek yetkililere tepki gösterdi.

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