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Dries Mertens, Galatasaray'da kalacak mı? Napoli'den sürpriz teklif...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Mertens#Galatasaray
Dries Mertens, Galatasarayda kalacak mı Napoliden sürpriz teklif...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 08:10

Galatasaray'ın kadrosunda tutmak istediği Dries Mertens için yeni bir gelişme gündeme geldi. Belçikalı yıldızın sürpriz bir teklif aldığı belirtildi.

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Mayıs ayı içerisinde 37 yaşına girecek Dries Mertens, kariyerinin en verimli sezonlarından birini geçiriyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli yıldızı takımda tutmak isteyen Sarı-Kırmızılılar görüşmelere başlarken, Belçikalı futbolcu da bu ilgi karşısındaki memnuniyetini dile getirmiş ve seve seve burada kalabileceğini ifade etmişti.

Plan belli oldu

Galatasaray’ın planı, Mertens’i 1 yıl daha oynatıp bir sonraki sezon antrenör kadrosuna dahil etmekti. Özellikle teknik direktör Okan Buruk, Dries Mertens’i ekibinde görmeyi çok istiyor. Ancak bu konuda Galatasaray’ın çok ciddi bir rakibi daha var.

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Eski takımını ziyaret etti

Mertens geçtiğimiz günlerde kısa bir tatil için gittiği İtalya’da, efsaneleri arasında yer aldığı Napoli takımının idmanını izlemişti. Burada takımın eski yıldızına hem futbolculardan hem de kulüp yetkililerinden büyük ilgi vardı.

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Sürpriz teklif

Fanatik'in haberine göre; İtalyan kulübünün yöneticileriyle ayak üstü yapılan görüşmede Mertens’e, “Futbolu bıraktıktan sonra burada antrenörlük yap” teklifi geldiği öğrenildi.

Bu teklif karşısında gurur duyduğunu belirten Mertens’in ise “Henüz futbolu bırakıp bırakmama konusunda karar vermedim” dediği ve Galatasaray’ın başarısına odaklandığını söylediği bildirildi.

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#Transfer#Mertens#Galatasaray

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