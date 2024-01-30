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Domagoj Vida’nın menajeri Beşiktaş'ın iflasını istedi! 1.9 milyon Euro alacağının ödenmediğini iddia ediyor

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#Beşiktaş#Vida#Transfer
Domagoj Vida’nın menajeri Beşiktaşın iflasını istedi 1.9 milyon Euro alacağının ödenmediğini iddia ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2024 07:00

Hırvat futbolcunun transferinden kaynaklanan alacağı ödenmediği gerekçesiyle icra davası açan menajer Uğur Avadan, bu kez Beşiktaş Futbol A.Ş.’nin iflasını talep etti.

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Beşiktaş’ta 2018-2022 yılları arasında forma giyen Domagoj Vida’nın menajeri Uğur Avadan’ın,1 milyon 935 bin Euro’luk alacağının ödenmediği gerekçesiyle siyah beyazlı kulüp için açtığı icra davasında şok bir gelişme yaşandı. Avadan, 2022 yılında açtığı davaya Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin itiraz etmesi üzerine bu kez itirazın iptali ve Beşiktaş’ın iflası istemi ile dava açtı.

Domagoj Vida’nın menajeri Beşiktaşın iflasını istedi 1.9 milyon Euro alacağının ödenmediğini iddia ediyor

ÇEBİ: 'VIDA TRANSFERİNDE USULSÜZLÜK TESPİT EDİLDİ'

Beşiktaş’ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, konuyla ilgili olarak Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Yönetimde olduğumuz dönemde KPMG’nin yaptığı inceleme sonucunda Vida’nın transferinde usulsüzlük tespit edildi. Kulüp bu davayı kazanır çünkü usulsüzlük olduğunu düşünüyoruz. Bu borç Fikret Orman döneminde yapılan bir borç. Ne beni ne de Hasan Arat’ı kapsar” dedi.

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BEŞiKTAŞ’TAN SONRA AEK’YE TRANSFER OLDU

Ocak 2013’te 5 milyon Euro’ya Dinamo Kiev’den alınan Domagoj Vida, 4.5 yıl Beşiktaş forması giydikten sonra Temmuz 2022’de kulüpten ayrılmış ve Yunanistan’ın AEK takımına transfer olmuştu.

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#Beşiktaş#Vida#Transfer

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