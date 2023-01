Doğukan Sinik resmen Antalyaspor'da! Hull City...

Haberin Devamı

Antalyaspor'dan "Yeni gelmedi, geri geldi" başlıklı açıklamada; "Takımımız, İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Hull City forması giyen Doğukan Sinik ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı. Evine hoş geldin Doğukan Sinik" ifadeleri kullanıldı.

343 dakikada 1 asist

Antalyaspor'daki iyi oyunuyla A Milli Takım 'a kadar yükselen başarılı futbolcunun, Ada macerası ise pek de istediği gibi gitmedi. İngiltere futboluna ilk etapta alışamayan Doğukan bu sezon 12 maçta sadece 343 maçta süre bulabildi. Fileleri sarsamayan yetenekli futbolcu 1 asist yaptı.

"Döndüğüm için mutluyum"

Transferiyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na özel açıklama yapan Sinik, çok mutlu olduğunu söyledi. Sinik, "Öncelikle ülkeme döndüğüm için mutluyum. Bildiğim, alışık olduğum, hocasını tanıdığım, benim için çok değerli olan takım arkadaşlarımın arasına tekrar katılacağım için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Daha imza atılmadı. İngiltere'den geldim ve daha yeni gidiyorum Antalya'ya. Yarım devre, 6 aylık kiralık olduğunu biliyorum" diye konuştu.

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'in kendisi için "Bizim kendi futbolcumuzdur, kendi öz çocuğumuzdur" ifadelerinin hatırlatılması üzerine Doğukan Sinik, şunları söyledi:

"Antalya benim için her zaman çok değerlidir. Orada doğdum, büyüdüm. Oranın altyapısından çıktım. Aziz Başkanımızla da çok güzel bir sezon geçirdik. Hem Nuri hocamızla hem yöneticilerimizle... Bu sözler benim için çok değerlidir. Umarım yeniden güzel bir 6 ay olur. Çünkü ben de futbolu özledim. Umarım çok güzel bir yerde bitiririz. Geçen senenin de ilk döneminde bazı problemler olmuştu. Çok kötü bir senaryo yaşamıştık ki ben şu an için çok kötü bir senaryo görmüyorum. Her inişin bir çıkışı var. İnşallah çok daha iyi olur."