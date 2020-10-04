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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.10.2020 - 12:57 | Son Güncelleme:

Djaniny Semedo sağlık kontrolünden geçti

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Trabzonspor'un yeni transferi Jorge Djaniny Tavares Semedo, sağlık kontrolünden geçti.

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  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Jorge Djaniny Semedo, Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti" ifadesine yer verildi.

Trabzonspor Kulübü, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda da forma giyen 29 yaşındaki forvet ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştı.

Djaniny Semedo sağlık kontrolünden geçti

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