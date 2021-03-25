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Futbol
Haber Giriş: 25.03.2021 - 01:00 | Son Güncelleme:

Dimitris Pelkas'tan Fenerbahçe'ye kötü haber

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Fenerbahçe'nin yıldızı Dimitris Pelkas, Yunanistan Milli Takımı kampında kalçasından sakatlandı. Pelkas'ın İspanya maçı kadrosunda olma durumunun şüpheli olduğu belirtildi.

Dünya Kupası Elemeleri'nde bugün İspanya ile karşılaşacak olan Yunanistan’da Dimitris Pelkas antrenmanda kalça sakatlığı yaşadı.

Yunan basınında yer alan haberde kalça sakatlığı yaşayan 27 yaşındaki futbolcunun İspanya maçı kadrosunda olma durumunun şüpheli olduğu belirtildi.

Yıldız futbolcunun İspanya maçında forma giyme şansının düşük olduğu, son durumunun ise bugün belli olacağı belirtildi.

Dimitris Pelkastan Fenerbahçeye kötü haber

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