Diletta Leotta - Can Yaman aşkı için bomba iddia!

İtalya'nın ve Avrupa'nın en ünlü spor spikerlerinden olan Diletta Leotta ile Türk aktör Can Yaman'ın aşkı Türkiye'de olduğu kadar İtalya'da da gündemin ilk sıralarında yer almayı başardı.

İkilinin aşkını fotoğraflarıyla ortaya çıkaran İtalyan Chi Dergisi, ilişkinin detaylarını da sayfalarına taşıdı. Dergi, "Türk oyuncu Can Yaman ile Diletta Leotta, Roma'nın merkezindeki büyük bir otelde beş gün geçirdiler" şeklinde haber yaptı.

ESKİ SEVGİLİSİNİ KISKANDIRMAK İÇİN YAPMIŞ

İtalyan basını ise ünlü sunucunun eski aşkı Daniele Scardina'yı kıskandırmak için Can Yaman ile beraber olduğunu iddia etti.

Diletta Leotta ile eski aşkının hala Instagram'da karşılıklı takipte olmaları da bu iddiayı güçlendirdi. İtalyan güzelin, eski sevgilisi ile olan aşk pozlarını sosyal medya hesabından silmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Diletta Leotta'nın yakınları ise İtalyan gazetelerine, "Daniele'ye geri dönüşü yok. Can'la da durumu yakında belli olacak" dedi.

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