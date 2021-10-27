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Dilara Yücel: Boksa başlamadan önce çok agresif bir kızdım

#Dilara Yücel#Boks#Boksör
Dilara Yücel: Boksa başlamadan önce çok agresif bir kızdım

Kilo vermek ve tacizlere karşı koyabilmek için başladığı boksta, profesyonel olduktan sonra çıktığı 8 profesyonel maçını da kazanan Dilara Yücel (18), hedefinin dünya şampiyonasında başarıyı yakalamak olduğunu söyledi. 

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Eskişehir'de kilo vermek için boksa başlayan ve boks eğitimine Viyana'da başlayarak kısa sürede profesyonelliğe geçiş yapan 18 yaşındaki Dilara Yücel, çıktığı ilk 8 profesyonel maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Dilara Yücel, 2022 Mart ayında dünya şampiyonluk maçına çıkacağını, öncesinde sıralama maçlarıyla konsantre olacağını belirtti.

Turnuvada hem kendisi hem de ülkemiz için boy gösterip başarıyı hedeflediğini dile getiren genç boksör, güne sabah koşularıyla zinde başladığını böylece daha zinde hissettiğini söyledi. Aynı zamanda maça çıkmadan önce kendisini haftalar hatta aylar öncesinden psikolojik ve fiziksel olarak hazırladığını, bu şekilde maçlara da hazır bir şekilde çıktığını aktardı. Başarısı dışında güzelliğiyle de dikkat çeken Dilara Yücel, evlilik konularına çok uzak olduğunu ve kariyerinin daha önemli olduğuna dikkat çekti. 

"BOKSA BAŞLAMADAN ÖNCE ÇOK AGRESİF BİR KIZDIM"

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Okul geçmişinde ve günlük hayatta tartışmalar yaşayan bir kız olduğunu dolayısıyla sinir ve stresini boks sayesinde attığını belirten Yücel, "Bu spora başladıktan sonra ise tartışma ve kavgalardan geri çekilmeyi öğrendim. Boks'a başlamam ise tamamen spontane bir şekilde gelişti ve bir daha bırakamadım. Boks yapmak çok güzel bir duygu. Bu süreçte en büyük destekçim annem oldu. Ev içinde de dışarıda da bana çok yardımcı oluyor. Sağlıklı beslenmem için bana ev yemekleri yapıyor. Ben de çok gerekmedikçe dışarıdan yemek yememeye özen gösteriyorum" dedi.

Dilara Yücel: Boksa başlamadan önce çok agresif bir kızdım

"HER KIZ GİBİ BEN DE TACİZDEN MAĞDURUM"

Boksa başlamadan önce her kız gibi birçok taciz yaşadığını söyleyen Yücel, "Kadına şiddet ve tacizler zamanımızda çok arttığı için her kadının kendini savunacak kadar bir dövüş sporu öğrenmesini tavsiye ediyorum. En azından ufakta olsa bunun bir faydasının olacağını düşünüyorum. Yaptığım sporu ise gerek kalmadıkça dışarıda kullanmamaya çalışıyorum. Bu sporun zorlukları dışında güzellikleri de var. Bir kadın olarak bu sporu kesinlikle hemcinslerime tavsiye ediyorum" İfadelerini kullandı.

"BOKS CAMİASINDA KALICI OLMAK İSTİYORUM"

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Başarıya aç genç boksör şu anlık kariyerine odaklandığını, ileride zamanın neyi göstereceğini bilmediğini söyleyerek, "Bir gün boks camiası içinde küçük çocukları geliştirmek ve onlara yardımcı olmak istiyorum. Aynı zamanda boksun güzelliklerini onlara da katmak istiyorum. Hem sağlık açısından hem ise insan için sporun önemi ve faydası oldukça büyük. Dolayısıyla zaman ve mekân fark etmeksizin insanların sporla ilgilenmelerini öneriyorum" açıklamasında bulundu.

ANNE SEVİL ÖZBEK: YUMRUK YEDİKÇE DİLARA KÖTÜ OLUYORUM AMA RAKİBİNİ DÖVDÜKÇE DE RAHATLIYORUM

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En başından beri desteğini esirgemediğine değinen genç sporcunun annesi Sevil Özbek, kızıyla her zaman birlikte olduklarını ve hiçbir maçını kaçırmadığını vurguladı. Özbek, "İlk maçlarında ringe fırlayasım geliyordu. Sonrasında ise alışmaya başladım. Yumruk yedikçe Dilara kötü oluyorum ama rakibini dövdükçe de rahatlıyorum. Maç olduğunda ise Dilara maç öncesi biraz agresif oluyor ve ikimizde çok heyecanlı oluyoruz ancak kazanacağını bildiği için kararlı bir şekilde ringe girip maça çıkıyor. Maçı kazansa da kazanmasa da birbirimizi motive ediyoruz. Ben onun her şekilde yanındayım. Kızımın isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yok. Bu aynı şekilde küçükken de geçerliydi. Şimdi ise kızımdan beklentim dünya kemeri. Sonrasında ne gibi sürprizler getirir bilemem" dedi.

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#Dilara Yücel#Boks#Boksör

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