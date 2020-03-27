Dijital dünyada ödüllü satranç turnuvası geliyor!

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çok sayıda turnuvanın iptal edilmesi, eğitimin uzaktan devam etmesi üzerine satranç sporunu dijital platformlara taşıyor. TSF, 7'den 70'e tüm sporcuları online turnuvalara davet ediyor.

Ayrıca TSF tarafından "Evde kal, satrançla kal" kampanyası kapsamında 7-8 yaş grubuna özel "Satranç çalışıyoruz" etkinliği de düzenlenecek. TSF antrenörler kurulu tarafından hazırlanan etkinlikte, Yasin Emrah Yağız'ın sunumlarıyla 7-8 yaş çocuklar için çeşitli seviyelerde konular işlenecek, sorular çözülecek ve oyunlar oynanacak.

Lisanslı sporcuların katılacağı "Evde kal 15 yaş ve altı online yıldırım satranç turnuvası" ve 16 yaş ve üstü lisanslı sporcuların katılım sağlayabileceği ödüllü ve daha farklı bir formatta online satranç turnuvaları gerçekleştirilecek.

TSF ve Red Bull iş birliğiyle 16 yaş ve üstü lisanslı sporcuların katılacağı online turnuvalar için de duyurular en kısa sürede yapılacak.

"Evde kal 15 yaş ve altı online yıldırım satranç turnuvası", 2-6 Nisan'da düzenlenecek. 3 kategoride 3 2 zaman temposunda gerçekleştirilecek turnuvanın her kategorisinde 150 sporcu kontenjanı olacak.

Açıklamada, "Herkesi bu müthiş mücadeleye katılmaya, satranç ruhunu tüm Türkiye'ye yaymaya, "Satrançla kal"maya davet ediyoruz. 'Evde kalın, satrançla kalın" ifadeleri yer aldı.



