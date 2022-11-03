Diğer maçtan haberi dahi yokmuş... Valbuena'dan Tudor'a salvo: "Bunlar inanılmaz kararlar, suistimal..."

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Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu’nda düğüm son haftada çözüldü. Tottenham deplasmanda Olimpik Marsilya’yı 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 90+5’inci dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek grubu lider bitirdi.

Marsilya'nın golü 45+2. dakikada Chancel Mbemba'dan gelirken Tottenham'ın gollerini, 54. dakikada Clement Lenglet ve 90+5. dakikada Pierre-Emile Hojbjerg kaydetti. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli oyuncumuz Cengiz Ünder, 73. dakikada Jordan Veretout'nun yerine oyuna dahil oldu.

Maçı berabere bitirmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'ne, kazanması durumunda bir üst tura gidecek Marsilya, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı müsabakada 90+5'te gelen mağlubiyet sonucunda 6 puanla grubun son sırasında kalarak Avrupa kupalarına veda etti. Tottenham ise 11 puana ulaşarak grup liderliğinin sahibi oldu.

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Görüntü Exxen'den alınmıştır...

"FİLELER Mİ DELİK DİYE TEREDDÜT ETMİŞTİR"

Marsilya, Tottenham mücadelesinin son anlarında önemli bir fırsattan yararlanamadı. 87. dakikada Sead Kolasinac ile kaçan gol, Marsilya'nın gruptan çıkış biletini de kaçırmasına neden olurken 90+5. dakikada yenen gol, Avrupa kupalarına veda edilmesine neden oldu.

Cengiz Ünder'in nefis ortasında müsait pozisyonda topu ağlara gönderemeyen Sead Kolasinac müsabakanın spikerini dahi şaşırttı. Yayıncı kuruluş spikeri, "Cengiz Ünder al da at dedi! Nasıl kaçtı bu? Fileler delik mi diye tereddüt etmiştir Kolasinac." ifadelerini kullandı.

HER ŞEY TERSİNE DÖNDÜ

D Grubu'nda oynanan maçların ilk yarıları sona erdiğinde Sporting Lizbon 10 puanla lider, Marsilya 9 puanla ikinci sırada bulunuyordu. Bu sonuçla birlikte bu iki takım son 16 turu biletinin sahibi olurken, Eintracht Frankfurt ve Tottenham ise Devler Ligi'ne veda ediyordu. İngiliz devi yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecekken, Alman temsilcisi ise Avrupa macerasını noktalayacaktı.

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Ancak ikinci yarıda tablo tersine döndü. Marsilya karşısında ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta muhteşem bir geri dönüşe imza atan Tottenham, grubunu lider tamamladı ve Marsilya'yı Avrupa'dan eledi. Tottenham gibi 1-0'dan geri dönen Eintracht Frankfurt da Sporting Lizbon'u UEFA Avrupa Ligi'ne göndererek son 16 turunu cebine koydu.

HABERLERİ DAHİ YOKMUŞ! VALBUENA'DAN SERT ELEŞTİRİ



Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen Mathieu Valbuena'dan Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor'a salvolar geldi. Yunanistan ekibi Olimpiakos'ta futbol hayatını sürdüren Fransız futbolcu, efsaneleştiği Marsilya'nın son durumuyla ilgili değerlendirmeler yaptı.

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Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'dan yediği son dakika golünün ardından Avrupa defterini kapatan Marsilya'da saha içindeki futbolcuların beraberlik halinde Avrupa Ligi bileti alınacağından habersiz oldukları ortaya çıkmıştı.

VALBUENA, So Foot'a verdiği röportajda Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle ilgili ''Oyuncuların Frankfurt maçının sonucundan haberdar edilmemesi profesyonel bir suistimal. Yılın maçına çıkmışsınız ama Dimitri Payet yok. Bunlar inanılmaz kararlar.'' sözleriyle Tudor'e sert şekilde eleştirdi.

23 DAKİKADA TABLO DEĞİŞTİ

Öte yandan maçlarda 72. dakikalar oynanırken oluşan puan tablosu son 16 turu biletlerinin kaderini değiştirmese de dikkat çekti. Eintracht Frankfurt forması giyen Randal Kolo, 72. dakikada attığı golle takımını Sporting Lizbon karşısında 1-0 öne geçirdi ve bu skor, canlı puan durumunda Alman temsilcisini liderliğe taşıdı. Ancak bu durum yalnızca 23 dakika sürdü. Tottenham'da Pierre-Emile Höjbjerg, Marsilya karşısında 90+5. dakikada attığı golle grubun nihai sıralamasını belirledi. Soyunma odasına ilk 2 sırada giren takımlar son 2'ye gerilerken, son 2'deki takımlar ise son 16 turuna yükselmiş oldu.

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Grubun bir diğer maçında Eintracht Frankfurt deplasmanda Sporting Lizbon'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek grubunu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turu bileti alan diğer takım oldu. Sporting Lizbon ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.