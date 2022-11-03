Bilal Bayazit: İster Ronaldo ister Icardi benim için fark etmez!

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Yukatel Kayserispor’a transfer olduğu dönem takımının 3.kalecisi konumunda olan, Doğan Alemdar ve Silviu Lung’un ayrılmasıyla kaleyi devralan Bayazit, Süper Lig’de bu sezon 11 maçın tamamında forma giydi.

Başarılı istatistikleriyle göz dolduran 23 yaşındaki kaleci, “Hollanda’da altyapı eğitimi gördüm. Matthijs de Ligt, Justin Kluivert, Donyell Malen gibi önemli isimlerle oynadım. Bu performansımı devam ettirmek için hem sahada hem de salonda çok çalışıyorum. Performansıma devam edersem inşallah beni de milli takıma çağırırlar” diye konuştu.

“MATTHIJS DE LIGT VE JUSTIN KLUIVERT GİBİ ÖNEMLİ İSİMLERLE OYNADIM”

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Hollanda’da Ajax altyapısında yetişip AZ Alkmaar ve Vitesse gibi önemli kulüplerde oynadın. Hollanda Ligi ve altyapıda gördüğün eğitimlerle ilgili neler söylemek istersin?

Hollanda, genç oyunculara değer veren ve onları iyi bir şekilde yetiştiren bir ülke. Hollanda’nın en iyi üç altyapısında forma giydim. Bence daha iyi bir altyapı olamazdı. 16 yaşında Vitesse’de A takım kadrosuna alındım. Altyapılarda gördüğüm eğitimin meyvesini görerek buraya kadar geldim.

Şu ana kadar potansiyeli yüksek olan oyuncularla oynadım. Hollanda Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde o dönem Matthijs de Ligt (Bayern Münih), Justin Dean Kluivert (Valencia), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe) gibi isimlerle oynadım. Hatta Matthijs de Ligt ile beraber Ajax’ta da oynadık. Kendisi kamplarda oda arkadaşımdı.

Bizim 1999’lu grup çok yetenekli bir gruptu. İyi forvetlerle hem beraber hem de onlara karşı oynadım. Şu anki futbola baktığımızda bu futbolcular büyük isimler. Bu konuda çok şanslıyım.

Kayserispor’a geçen sezon başında imza attığında 3.kaleci konumundaydın. Şu an kaleyi devraldın ve 11 maçın tamamında forma giydin. Kayserispor’daki performansın ile ilgili neler söylemek istersin?

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Vitesse’de 16 yaşında A takıma çıktıktan sonra 17 yaşımda ikinci kaleci olarak devam ettim. Artık oynamak istiyordum. Şimdilerde Ajax’ın kalecisi olan Remko Pasveer, Vitesse’de kalacaktı. Vitesse yetkililerine sözleşmemi uzatmayacağımı ve sezon sonunda ayrılacağımı söylemiştim. Kayserispor’un projesinden haberim vardı. Doğan Alemdar, o dönem iyi bir sezon geçiriyordu ve Silviu Lung sakatlıktan yeni dönmüştü.Geçen sezon takıma katıldığımda o dönemki teknik direktöre ve sportif direktörümüz Ali Naibi’ye, Doğan Alemdar ve Silviu Lung’dan korkmadığımı söylemiştim. Bana bir şans geldiğinde onu değerlendireceğimi biliyordum. Her zaman kendinden emin olan bir kaleciyim. Bu sene iyi gidiyor. İnşallah bu performansımı devam ettiririm. Sahada ve spor salonunda kaleci antrenörümüz Altay Nazif Dağdelen’le çok çalışıyorum. Çağdaş hoca nasıl bir kaleci olduğumu bildiği için beni kendime bırakıyor. Hocamız çok güven veriyor.

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Kayserispor, teknik direktörlük koltuğuna Çağdaş Atan’ı getirerek Süper Lig’de yeni bir sayfa açtı. Sarı-kırmızılı ekip, Galatasaray ve Kasımpaşa galibiyetleriyle çıkışını sürdürdü. Çağdaş hocanın takıma katkısı konusunda neler söylemek istersin?

Çağdaş Atan hocamız ilk olarak çok düzgün bir insan. Oyuncularını anlayan ve taktiklerini bizlere anlatan birisi. Bence en büyük kalitesi bu. Oyun fikrine alıştırıp onu bize çok iyi anlatıyor. Ayrıca bizimle çok iyi ilişki kuruyor. Kendisinin ileride Türkiye’de büyük bir hoca olacağına inanıyorum. Hocamızın çok iyi İngilizcesi var. İleride Avrupa’ya bile gidebilir.

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“İSTER ICARDI OLSUN, İSTER RONALDO BENİM İÇİN FARKETMEZ”

İcardi, Mata, Mertens gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray’a karşı zorlu randevudan 3 puanla ayrıldınız. O maç hakkında düşüncelerin nelerdir?

Galatasaray maçı bizim için kırılma anı olan bir maçtı. Birbirimize inancımız tamdı. Galatasaray’ın İcardi gibi önemli yıldızlara sahip olmasından dolayı bir çekincem olmadı. Maçta ister İcardi olsun, ister RONALDO benim için farketmez.Yenilseydik alt sıralara gidecektik. Kazanıp üst sıralarda kaldık. Taktik ve idman olarak hocamız bizi maça çok iyi hazırladı. Büyük takımları yenersen veya onlara karşı iyi performans sergilersen özgüven geliyor. Şu an iyi bir ritim yakaladık. İnşallah bunu devam ettiririz.

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Ülkemizde ve dünya futbolunda örnek aldığın kaleciler var mı?

Benim idolüm Fernando Muslera’dır. Eskiden olduğu gibi hala Muslera’nın maçlarını izlerim. Ayrıca Volkan Demirel, Rüştü Reçber, Cenk Gönen gibi isimlere de bakardım. Özellikle Volkan Demirel ve Rüştü Reçber’in EURO 2008’deki performanslarını izlemiştim. Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır’a karşı oynadığımda onların çok iyi kaleci olduklarını gördüm fakat bana göre Muslera’nın ayrı bir kalitesi var. Bizim maçta da bunu gösterdi. Dünya seviyesinde olan çok farklı bir kaleci. Dünya futbolunda ise Marc-André ter Stegen, Ederson ve Alisson Becker gibi kalecileri takip ediyorum. Aynı boyda olduğumuz için eskiden Iker Casillas’ı çok izlerdim.

“PERFORMANSIMA DEVAM EDERSEM MİLLİ TAKIMA BENİ DE ÇAĞIRIRLAR”

Doğan alemdar, Süper Lig’de oynadığı başarılı bir sezonun ardından Fransa Lig’i takımlarından Rennes’in yolunu tuttu. Hem ileriye dönük hem de A Milli Takım hedeflerinle ilgili neler söylemek istersin?

Türk kaleci olarak Avrupa’ya gitmek biraz daha zor. Doğan Alemdar’ın orada başarılı olacağına eminim. Şu anki performansıma devam edersem inşallah beni de milli takıma çağırırlar. Çağırmasalar bile çalışmaya devam edeceğim. Türkiye’de Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Ersin Destanoğlu gibi çok önemli kaleciler var. Bu haftaki Adana Demirspor maçını kazanacağımıza eminim. Ofansif ve futbol oynamayı seven takımların karşılaşacağı çok güzel bir maç olacak. İnşallah kazanırız ve biz de üst sıralarda yavaş yavaş yerimizi almaya başlarız.