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Diego Rossi'den Fenerbahçe'ye 1 milyon dolarlık bonus müjdesi!

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#Fenerbahçe#MLS#Diego Rossi
Diego Rossiden Fenerbahçeye 1 milyon dolarlık bonus müjdesi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2023 16:33

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'de MLS ekibi Columbus Crew'e transfer olan Diego Rossi, takımıyla MLS şampiyonu oldu. Bu zafer, Fenerbahçe'nin kasasına para getirecek.

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Diego Rossi, sezon başında Fenerbahçe'den MLS ekibi Columbus Crew'e transfer olmuştu.

Uruguaylı futbolcunun formasını giydiği Columbus Cres, MLS finalinde Los Angeles FC ile karşılaştı. Rakibini 2-1 mağlup eden Columbus Crew, şampiyon oldu.

Diego Rossi, mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

FENERBAHÇE'YE ŞAMPİYONLUK BONUSU

Fenerbahçe, sezon başında Rossi'nin transferi hakkında KAP'A yaptığı bildiride 5.6 milyon dolar bonservis, 1 milyon dolar bonus ve sonraki satıştan %15 pay detaylarına yer vermişti.

1 milyon dolarlık bonus maddesi, MLS şampiyonluğu ve Rossi'nin takıma verdiği katkıyla beraber aktif oldu. Columbus Crew, ilerleyen dönemde Fenerbahçe'ye 1 milyon dolarlık ödeme yapacak.

25 yaşındak Rossi, Columbus Crew formasıyla toplam 16 maça çıkıp 5 gol ve 6 asistle katkı verdi.

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Diego Rossiden Fenerbahçeye 1 milyon dolarlık bonus müjdesi

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#Fenerbahçe#MLS#Diego Rossi

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