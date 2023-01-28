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Diagne'den altyapı futbolcularına krampon hediyesi! Sık sık ziyaret ediyor...

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#Fatih Karagümrük#Mbaye Diagne#Süper Lig
Diagneden altyapı futbolcularına krampon hediyesi Sık sık ziyaret ediyor...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2023 13:53

Fatih Karagümrük'ün golcücü Mbaye Diagne, altyapıda forma giyen 25 genç futbolcunun hepsine krampon hediye etti.

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Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak VavaCars Fatih Karagümrük'e transfer olan Mbaye Diagne, attığı gollerin yanı sıra altyapıdaki futbolcularla samimi ilişkisiyle de dikkat çekiyor.

Ayda bir kere mutlaka genç futbolcu adaylarıyla bir araya gelerek onların ihtiyaçlarını dinleyen tecrübeli santrforun bu ayki hediyesi krampon oldu. Diagne, bu konuşmalarda genç futbolculara herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını da soruyor.

Bu sezon lig ve kupada toplam 20 maça çıkan Diagne, 12 gol atıp 4 asist yaptı.

Diagneden altyapı futbolcularına krampon hediyesi Sık sık ziyaret ediyor...

Diagneden altyapı futbolcularına krampon hediyesi Sık sık ziyaret ediyor...

Diagneden altyapı futbolcularına krampon hediyesi Sık sık ziyaret ediyor...

Diagneden altyapı futbolcularına krampon hediyesi Sık sık ziyaret ediyor...

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#Fatih Karagümrük#Mbaye Diagne#Süper Lig

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