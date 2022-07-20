Diagne geldi, Pesic gitti! 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı | Transfer Haberleri

Süper Lig'deki performansıyla bir ara Fenerbahçe'nin ciddi şekilde ilgilendiği Aleksandar Pesic yeni takımıyla sözleşme imzaladı.
Ülkesinin köklü kulübü Kızılyıldız'a transfer Aleksandar Pesic'in Fatih Karagümrük ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.
Oyuncuyu bonservis bedeliyle elden çıkarmak isteyen Süleyman Hurma, Sırp ekibinin teklifini kabul etti. Sırp golcü Kızılyıldız ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Fatih Karagümrük formasıyla toplam 31 maça çıkan Aleksandar Pesic 14 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.