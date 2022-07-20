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Diagne geldi, Pesic gitti! 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı | Transfer Haberleri

#Mbaye Diagne#Pesic#Karagümrük
Diagne geldi, Pesic gitti 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı | Transfer Haberleri

Mbaye Diagne'yi transfer eden Fatih Karagümrük, Aleksandar Pesic'i elden çıkardı.

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Süper Lig'deki performansıyla bir ara Fenerbahçe'nin ciddi şekilde ilgilendiği Aleksandar Pesic yeni takımıyla sözleşme imzaladı.

Ülkesinin köklü kulübü Kızılyıldız'a transfer Aleksandar Pesic'in Fatih Karagümrük ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

Oyuncuyu bonservis bedeliyle elden çıkarmak isteyen Süleyman Hurma, Sırp ekibinin teklifini kabul etti. Sırp golcü Kızılyıldız ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

 

Fatih Karagümrük formasıyla toplam 31 maça çıkan Aleksandar Pesic 14 gol, 4 asistlik performans sergilemişti. 

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