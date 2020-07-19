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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.07.2020 - 15:08,Son Güncelleme:

Derbi öncesi dostluk rüzgarları

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Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak sezonun son derbi maçı öncesinde iki kulüp dostluk mesajları paylaştı.

Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Rekabet bitmez, dostluk baki kalır." ifadesi kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından bu paylaşıma, "Rekabet bitmez, dostluk baki kalır. Teşekkürler Beşiktaş." yanıtı verildi.

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması, saat 21.00'de başlayacak.

Derbi öncesi dostluk rüzgarları

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