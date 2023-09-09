Depremzedeler için anlamlı maç! Türkiye ve İsviçre oynayacak, Fatih Terim...

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Replay 2008 adı altında oynanacak maçın ve etkinliklerin geliri, öncelikle Hatayspor’un alt yapısı olmak üzere deprem bölgesinde zarar gören futbol alt yapı tesislerine aktarılacak. Gelirler sportif depremzedelere gidecek. Her iki ülkenin futbol federasyonları tarafından desteklenen organizasyon, dönemin futbol federasyonu danışmanı Cüneyt Yalınkılıç ve Batı İsviçre Türkiye Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Metin Karagülle öncülüğünde, futbolun sınırları aşan dayanışma gücünü vurgulamak amacıyla düzenleniyor. Maç akşam 20.00’de başlayacak ve A Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.. Biletler 49 frank, 8 yaşa kadar ücretsiz.

Aynı kadrolarla nostaljik karşılaşma

İsviçre'nin Lozan kentinde bulunan Stade de la Tuilière Stadı’nda düzenlenecek olan bu yardım organizasyonunda, Türkiye ve İsviçre’nin 2008 Avrupa Şampiyonası kadroları bugün sahada olacak. Fatih Terim’in liderliğindeki Türkiye kadrosunda Hamit Altıntop, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı, Mehmet Aurelio, Arda Turan, Emre Aşık, Semih Şentürk, Servet Çetin, Tolga Zengin, Ayhan Akman, Tümer Metin, Nihat Kahveci, Hakan Balta, Gökhan Gönül, Ümit Karan ve Ahmet Dursun gibi unutulmaz oyuncular yer alacak. İsviçre’nin EURO 2008 kadrosu ise dönemin Teknik Direktörü Koebi Kuhn’un hayatını kaybetmesi nedeniyle, ülkenin Türk kökenli efsane oyuncusu Kubilay Türkyılmaz tarafından yönetilecek.

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EURO 2008'DEKİ İSVİÇRE MAÇINI MİLLİLER KAZANDI

A Milli Takımımız, 2008 Avrupa Şampiyonası A Grubu’ndaki 2. maçında 11 Haziran’da ev sahiplerinden biri olan İsviçre’yi 2-1 mağlup etti. Basel’deki maçta ay yıldızlı ekibin gollerini 57’de Semih Şentürk ve 90+2’de Arda Turan kaydederken, İsviçre’nin golünü 32’de Hakan Yakın attı. A Milliler ardından Çekya engelini 3-2 ile geçerek Portekiz’in ardından gruptan ikinci olarak çıktı. Çeyrek finalde rakip Hırvatistan’dı. Normal süre 0-0, uzatma 119’da Klasnic ve 120+2’de Semih’in golleriyle 1-1 bitti. Penaltılarda 3 atışı kaçıran rakip karşısında hata yapmadık ve yarı finalde Almanya’ya rakip olduk. 2-1 geriye düştükten sonra 86’da Semih ile 2-2’yi bulduk ama 90’da Lahm umutlarımızı bitirdi.

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HERKESİ DESTEK İÇİN BEKLİYORUZ

Türkiye ile İsviçre’nin 15 yıl sonra karşı karşıya gelme fikrinin nasıl ortaya çıktığını ise organizasyon başkanı Cüneyt Yalınkılıç şu sözlerle anlattı: “İsviçre Federasyonları bize ulaşarak ‘2006’da yaşanılanları İsviçre’de unutturacak bir etkinlik yapmak ve etkinliğin gelirini depremzedelere bağışlamak istiyoruz’ dedi. Ben de 2006 yılını kenara bırakarak ‘Veteran maçı olmasın daha önce oynanmış bir maçı tekrar edelim. EURO 2008 kadrolarını toplayalım, İsviçre ile Türkiye’yi maç yaptıralım’ dedim.

MAÇTAN ÇOK SOSYAL SORUMLULUK iŞi

Bu durumu daha çok sevdiler. İki ülkenin 15 yıl önceki kadroları bir araya getirip maç yapmalarını sağlayacağız. Maç öncesi, o kadroda olmayan Türkiye ve İsviçre için anlam ifade eden futbolcular, sanatçılar ve gazetecilerin olduğu bir all star maçı olacak. Futbol severleri ve hayır yapmak isteyenleri bekliyoruz. Bu bir futbol maçından ziyade bir sosyal sorumluluk işi. Spordan ve futboldan uzak depremzedelere tesis, kıyafet, sporla ilgili yardım edebilmek için hazırlanmış bir proje.

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2006'DA NE OLMUŞTU?

Türkiye, 12 Kasım’da Bern’de 2-0 kaybettiği Dünya Kupası baraj rövanş maçının rövanşında İsviçre’yi 4-2 yenmesine rağmen elenmiş, Şükrü Saracoğlu Stadı’nda oynanan rövanş maçının bitiminde çıkan olaylarda soyunma odası yolunda iki takımın futbolcuları arasında kavga çıkmıştı. FIFA, Türkiye-İsviçre Dünya Kupası baraj maçı sonrasında çıkan olaylar nedeniyle Türkiye’ye 6 resmi maçı seyircisiz ve tarafsız sahada oynama cezası vermişti.

CUMHURİYET BALOSU VE KONSERLER DÜZENLENECEK

Cumhuriyetimizin 100. yılına özel Cumhuriyet Balosu düzenlenecek. Reynmen, Reyhan Karaca, Lara ve Rabia Tunçbilek gibi ünlü isimler konser verecek. Ayrıca 2022 Dünya Kupası’nın şarkılarından birini yapmış Gims de sahne alacak. Maçtan önce, Türk ve İsviçreli gazeteciler, sanatçılar ve eski futbol yıldızlarından oluşan All Star kadroları arasında özel bir gösteri maçı düzenlenecek.

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