Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Depremzede çocuklar, Bakan Kurum ve ünlü futbolcularla sahaya çıkacak

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Bakan Kurum#Futbol
Depremzede çocuklar, Bakan Kurum ve ünlü futbolcularla sahaya çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 21:31

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, aralarında Mesut Özil, Bafetimbi Gomis ve Eren Elmalı gibi ünlü futbolcular 20 depremzede çocukla birlikte sahaya çıkacak. Arda Turan ve Volkan Demirel'in de teknik direktör olarak yer alacağı organizasyonda hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul’a gelen 20 depremzede çocuk, aralarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da bulunduğu takımla sahaya çıkacak. Teknik Direktör kariyerine başlayan Arda Turan ve depremi Hatay’da yaşayan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel takımların teknik direktörlüğünü yapacak karşılaşmada Rıdvan Dilmen, Mesut Özil, Juan Mata, Batefimbi Gomis, Emin Bayram, Eren Elmalı, Serkan Asan, Kağan Moradaoğlu, Volkan Babacan, Salih Dursun, Davide Biraschi ve Burak Özdemir’in de aralarında bulunduğu ünlü futbolcular yeşil sahada depremzedelerle top koşturacak. Bu özel organizasyondaki maçı, Şampiyonlar Ligi finalini yöneten ilk Türk hakemi olarak tarihe geçen Cüneyt Çakır yönetecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Bakan Kurum#Futbol

BAKMADAN GEÇME!

Kuledeki Prenslerin gizemi 540 yılın ardından yeniden gündemde... İngilterenin gördüğü en acımasız aile içi çatışmalardan biri

'Kuledeki Prensler'in gizemi 540 yılın ardından yeniden gündemde... 'İngiltere'nin gördüğü en acımasız aile içi çatışmalardan biri'

#Kral Charles
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bir türlü affedemiyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bir türlü affedemiyorum?

#Sağlık
Milyoner Playboy yıldızının sır dolu ölümü... 15 yıl önce işlenen cinayeti kanlı bir havlu mu çözecek

Milyoner Playboy yıldızının sır dolu ölümü... 15 yıl önce işlenen cinayeti kanlı bir havlu mu çözecek?

#ABD