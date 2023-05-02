Depremzede çocuklar, Bakan Kurum ve ünlü futbolcularla sahaya çıkacak

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Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul’a gelen 20 depremzede çocuk, aralarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da bulunduğu takımla sahaya çıkacak. Teknik Direktör kariyerine başlayan Arda Turan ve depremi Hatay’da yaşayan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel takımların teknik direktörlüğünü yapacak karşılaşmada Rıdvan Dilmen, Mesut Özil, Juan Mata, Batefimbi Gomis, Emin Bayram, Eren Elmalı, Serkan Asan, Kağan Moradaoğlu, Volkan Babacan, Salih Dursun, Davide Biraschi ve Burak Özdemir’in de aralarında bulunduğu ünlü futbolcular yeşil sahada depremzedelerle top koşturacak. Bu özel organizasyondaki maçı, Şampiyonlar Ligi finalini yöneten ilk Türk hakemi olarak tarihe geçen Cüneyt Çakır yönetecek.