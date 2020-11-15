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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.11.2020 - 12:43 | Son Güncelleme:

Denizlispor'da Gaziantep FK hazırlıkları! Pas çalışması...

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Denizlispor'da Gaziantep FK hazırlıkları! Pas çalışması...
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Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Denizlispor, Robert Prosinecki ile devam edecek
Denizlispor, Robert Prosinecki ile devam edecek

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, daha sonra pas çalışması yaptı. Yaklaşık 1 saat süren idman, çift kale maçla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Özgür Çek ve Sakıb Aytaç, fizyoterapist eşliğinde idmana devam etti.

 

Denizlisporda Gaziantep FK hazırlıkları Pas çalışması...

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