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Futbol
DHA
Haber Giriş: 13.11.2020 - 12:58 | Son Güncelleme:

Denizlispor, Robert Prosinecki ile devam edecek

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Denizlispor, Robert Prosinecki ile devam edecek
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Süper Lig'de bu sezon oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak sondan ikinci sıraya demir atan Yukatel Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, kulüpte geleceği tartışılan teknik direktör Robert Prosinecki ile yola devam edeceklerini söyledi.

Ali Çetin, milli aradan sonra Gaziantep FK maçıyla birlikte çıkışa geçmek istediklerini belirterek, "Teknik direktörümüz Robert Prosinecki ile yolumuza devam ediyoruz. Milli arayı iyi değerlendirip yükselişe geçeceğimize inanıyoruz" dedi.

Takıma verilen izin sonrası Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bir araya gelen futbolcular dün topbaşı yaptı. Denizlispor'da sakatlıkları sona eren Özgür Çek ve Sakıb Aytaç bireysel çalışmalara devam ederken Mustafa Yumlu ise takımla birlikte çalışmalara katıldı. Eksik oyuncuların takıma katılmasıyla birlikte yeşil-siyahlı ekip tam kadro çalıştı.

 

Denizlispor, Robert Prosinecki ile devam edecek

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