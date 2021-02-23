MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDenizlispor’da Ahmed Yasin şoku! 7 ay sahalardan uzak kalacak...
GeriFutbol Denizlispor’da Ahmed Yasin şoku! 7 ay sahalardan uzak kalacak...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Deniz TOKAT / DENİZLİ (DHA)
Haber Giriş: 23.02.2021 - 12:36 | Son Güncelleme:

Denizlispor’da Ahmed Yasin şoku! 7 ay sahalardan uzak kalacak...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denizlispor’da Ahmed Yasin şoku! 7 ay sahalardan uzak kalacak...
Abone Olgoogle-news

Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta evinde Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerek kümede kalma yolunda umutlanan Yukatel Denizlispor şok sakatlık haberiyle sarsıldı.

Yeşil siyahlılarda Gençlerbirliği karşılaşmasının son dakikalarında sakatlanan Yasin Ahmed’in ön çapraz bağları koptu. Çekilen MR sonucunda Iraklı futbolcunun 7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Devre arasında İsveç’in Hacken takımından sezon sonuna kadar kiralanan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Denizlispor kariyeri sona erdi.

Denizlispor zorlu periyoda girecek
Denizlispor zorlu periyoda girecek

Ege ekibinde ikinci yarıda 7 maça çıkan oyuncu, toplamda 312 dakika sahada kaldı. Aynı maçta sakatlanan Recep Niyaz için de kulüp açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği maçında sakatlanan oyuncumuz Recep Niyaz’ın yapılan muayenesi ve çekilen MR bulguları sonucunda kalf al adale zarında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Recep Niyaz’ın cuma günü oynananacak Beşiktaş karşılaşmasında sahada olup olamayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacaktır" ifadelerine yer verildi.

 

Denizlispor’da Ahmed Yasin şoku 7 ay sahalardan uzak kalacak...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi